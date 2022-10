Aberto edital para organização social gerir Hub Goiás

Foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 17, edital de chamamento público para selecionar uma organização da sociedade civil (OSC) para operacionalizar o Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (CEEI) – Hub Goiás. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), destaca que o espaço está em construção no Setor Universitário, em Goiânia, e será inaugurado no próximo mês de dezembro. Os interessados podem apresentar suas propostas e plano de trabalho até às 18 horas do dia 18 de novembro. A sessão pública será realizada em 21 de novembro. O edital com todas as informações sobre o chamamento está disponível no site da Sedi: www.desenvolvimento.go.gov.br.

O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, explica que o Hub Goiás será um espaço favorável para criação de uma cultura empreendedora. “Cada ação que desenvolvermos no Hub fomentará um ambiente inovador e despertará o interesse das pessoas para o empreendedorismo. Quem passa por um processo de incubação e aceleração, por exemplo, acaba se diferenciando no mercado”, afirma o titular da Sedi.

O termo de colaboração terá duração de 36 meses e o investimento será de R$ 24,3 milhões, sendo R$ 19,8 milhões para gestão do Hub e R$ 4,5 milhões para fomento ao empreendedorismo e inovação. “Para participar do chamamento é preciso comprovar experiência em gestão de ambientes de inovação com as características do Hub”, esclarece a subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sheila Pires.

Além da área administrativa e operacional, a organização selecionada será responsável pelas ações de fomento ao ecossistema de inovação. “Esta parte é o coração. É justamente essa atividade que a gente chama de desenvolvimento do ecossistema: atrair os empreendimentos, apoiá-los no desenvolvimento dos seus negócios e atrair investidores. Além da divulgação e promoção de eventos e capacitação”, detalha a subsecretária.

Hub Goiás

O Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (CEEI) – Hub Goiás vai concentrar as ações de inovação do Estado de Goiás, com estímulo ao empreendedorismo. “Nós teremos espaço de incubação, aceleração, capacitação e formação de empreendedores. Será um espaço vivo, dinâmico, para que a gente tenha, o tempo todo, ações de estímulo a novos negócios”, destaca o secretário Marcio Cesar Pereira.

Este será o primeiro Hub público de Goiás e o único com visão integrada, com o conceito de unir todos os atores do ecossistema de inovação. Segundo o Mapeamento do Ecossistema de Inovação, atualmente Goiás possui dez incubadoras, 39 espaços makers, oito hubs de inovação, três parques tecnológicos, 43 comunidades de inovação e 230 startups.