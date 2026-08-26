Acidente com carreta de combustível interrompe trânsito na BR-020

Nesta manhã desta quarta-feira (26), motoristas enfrentam dificuldade para circular pela região e as alternativas são a DF-128 e a DF-230, ambas com engarrafamentos registrados nesta manhã.
Ainda não havia previsão para a liberação do trânsito na BR-020 até a última atualização desta reportagem.
O motorista já estava fora da carreta quando os socorristas chegaram. Ele foi submetido a avaliação conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e trauma e não apresentava ferimentos aparentes, permanecendo consciente, orientado e estável. O condutor recusou o encaminhamento para uma unidade de saúde após assinar o termo de recusa. A dinâmica do acidente ainda não foi informada, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do trânsito no trecho.
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