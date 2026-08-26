Trânsito

Acidente com carreta de combustível interrompe trânsito na BR-020

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve derramamento de gasolina na via 


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 26/08/2026 - 08:46

Acidente com carreta de combustível interrompe trânsito na BR-020 - Foto: CBMDF
Acidente com carreta de combustível interrompe trânsito na BR-020 - Foto: CBMDF
Uma carreta de combustível tombou na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal, na noite desta terça-feira (25). O acidente bloqueou os dois sentidos da rodovia.

Nesta manhã desta quarta-feira (26), motoristas enfrentam dificuldade para circular pela região  e as alternativas são a DF-128 e a DF-230, ambas com engarrafamentos registrados nesta manhã.

Ainda não havia previsão para a liberação do trânsito na BR-020 até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve derramamento de gasolina na via e, para evitar incêndio e outros riscos, foi necessário a atuação da equipe da corporação especializada em produtos perigosos.

O motorista já estava fora da carreta quando os socorristas chegaram. Ele foi submetido a avaliação conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e trauma e não apresentava ferimentos aparentes, permanecendo consciente, orientado e estável. O condutor recusou o encaminhamento para uma unidade de saúde após assinar o termo de recusa. A dinâmica do acidente ainda não foi informada, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do trânsito no trecho.

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Andréia Bahia

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