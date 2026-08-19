Trânsito

Colisão frontal entre veículo de grande porte e carro deixa duas pessoas feridas na GO-080, em Goianésia

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 19/08/2026 - 13:00

Colisão frontal Goianésia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio do 18º Batalhão Bombeiro Militar (18º BBM), foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre um veículo de grande porte e um carro, na GO-080, na região conhecida como Curva do Calcário, zona rural de Goianésia.

As equipes de salvamento e resgate foram acionadas pela Central de Operações do Bombeiro (COB) e deslocaram-se imediatamente para o local. Ao chegarem, os bombeiros constataram que se tratava de uma colisão frontal entre os dois veículos, com uma das vítimas presa às ferragens.

A equipe do CBMGO realizou o desencarceramento da vítima, utilizando técnicas de salvamento veicular, e a entregou aos cuidados da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU.

A segunda vítima, que estava no banco dianteiro do carro, foi avaliada pelo médico do SAMU e posteriormente transportada para uma unidade hospitalar pela Unidade de Suporte Básico (USB).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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