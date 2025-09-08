Jovem perde vida em acidente na GO-070 próximo de Inhumas

Um acidente grave matou um jovem na GO-070 em Itapirapuã, perto de Inhumas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a vítima foi atendida pela equipe do SAMU regional de Goiás, mas já se encontrava sem vida. O caso que foi divulgado nas redes sociais do perfil News Inhumas, relata que o motorista colidiu na traseira de um caminhão e morreu no local.

O motorista do caminhão relatou ao portal que seguia em baixa velocidade por estar em uma subida, quando ouviu um forte estouro na parte de trás do caminhão. O jovem foi identificado como João Vítor, de 26 anos, casado e pai de uma filha pequena. Ele saiu de Goiânia para realizar entregas de café em Inhumas quando ocorreu a colisão. A dinâmica do acidente ainda será apurada pela perícia, já que não houve testemunhas e o motorista do caminhão envolvido relatou não ter visto como aconteceu.

Na postagem, perfis comentaram sobre o ocorrido. “Essa rodovia necessita urgente de um asfalto novo. Passei por aí ontem e quase perdi a traseira do carro umas 3x nas deformações do asfalto. E olha que estava no limite da via.”

Outro perfil comentou sobre a mudança de faixa dos caminhões na subida. “Tráfego nessa rodovia toda semana e o que mais acontece é de caminhão estar na pista da direita na baixada, e quando começa a subida esse mesmo caminhão joga para pista da esquerda, normalmente para ultrapassar outro caminhão…. Já jogaram o carro da minha esposa para fora da pista…. No meu caso quase colidi com a traseira do caminhão pq mudou de faixa repentinamente…. Não sei se é o caso desse acidente, mas os caminhões e caminhonetes nessa 070 são muito imprudentes.”

