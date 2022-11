Ações do Governo de Goiás asseguram o ensino inicial de crianças, jovens e adultos

O Dia Nacional da Alfabetização é comemorado anualmente em 14 de novembro, no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da implantação de melhores condições de ensino e aprendizagem no país. A alfabetização das crianças na idade certa e a universalização da alfabetização da população de 15 anos ou mais estão entre as metas do Plano Estadual de Educação para o decênio 2015-2025.

Em consonância com esses objetivos, o Governo de Goiás tem investido em ações que visam assegurar a alfabetização de todas as crianças, jovens e adultos goianos. Dentre essas ações, o programa AlfaMais Goiás e o projeto Alfabetização e Família alcançam profissionais da educação e estudantes da rede pública em todo o Estado.

O AlfaMais Goiás

Em 2021, o Estado criou o Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada, o AlfaMais Goiás. Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o programa busca assegurar a alfabetização das crianças nos anos iniciais da Educação Básica, reduzindo os índices de alfabetização incompleta e letramento insuficiente nas redes públicas de ensino.

Considerando que os municípios são os responsáveis por atender as primeiras etapas da Educação Básica, o AlfaMais Goiás propõe a atuação em regime de colaboração, onde Estado e municípios trabalham juntos na execução de ações voltadas para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Desde a sua criação o programa já possibilitou a disponibilização de bolsas, a formação de profissionais e a entrega de materiais didáticos de apoio nos 245 municípios goianos que aderiram ao programa.

Além disso, o nível de alfabetização dos alunos das redes municipal e estadual de Educação tem sido diagnosticado por meio da avaliação de fluência leitora. A prova, desenvolvida em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), contribui para nortear as ações do AlfaMais Goiás.

Alfabetização e Família

Para atender jovens, adultos e idosos não-alfabetizados e em situação de vulnerabilidade, o Governo de Goiás desenvolve o projeto Alfabetização e Família.

Executado pela Seduc e pelo Goiás Social, o Alfabetização e Família visa alfabetizar pessoas que não tiveram a chance de aprender a ler e escrever na idade certa. A intenção é que elas tenham condições de ingressar posteriormente em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e concluir a Educação Básica.

Ao todo, 3.688 jovens, adultos e idosos de 149 municípios goianos estão inscritos nas turmas de terceira e quarta fase do programa. O programa também foi ampliado para atender nas unidades prisionais do Estado, localizadas nos municípios de Aparecida de Goiânia, Águas Lindas e Anápolis.