Adib diz que vai disputar 4º mandato como deputado estadual

O ex-prefeito de Catalão e atual secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias (MDB), confirmou a pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026, em entrevista nesta segunda-feira, 3, à Rádio Nova Liberdade. A busca pelo quarto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) marca o retorno de um dos políticos mais experientes e influentes do sudeste goiano ao cenário eleitoral estadual.

Adib afirmou que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses como reflexo de pedidos das próprias bases políticas, de lideranças do interior e da população da região, uma das mais importantes para a economia de Goiás. “Todos sabem o que eu enfrentei depois da Covid. Passei por 20 cirurgias. Algumas delas ainda na Prefeitura de Catalão. Me cobravam repouso, para ficar em casa quieto, e eu, exaustivamente, com dificuldades, nunca falhei um dia na Prefeitura de Catalão. Eu sou sobrevivente da vida pública e sou pré-candidato porque o que move o político é o cérebro, não é só a perna. Eu estou andando, conversando com todo mundo. Sou pré-candidato porque não concordo com quem não trabalha para a região, quem não dá assistência nas bases”, disse, depois de explicar que, como sequela da doença que em 2021 o levou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele ficou com uma perna 1,3 centímetro menor do que a outra.

Antes mesmo de confirmar publicamente a pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Goiás, lideranças do interior de Goiás já se aglutinavam em torno do nome de Adib Elias. Na última sexta-feira, 31, o prefeito de Ipameri, Jânio Pacheco, surpreendeu o catalano ao organizar uma reunião com mais de 200 apoiadores. Antes, ele já havia recebido endosso de Haley Margon, um dos maiores políticos da história de Catalão; dos prefeitos de Anhanguera, Marcelo Paiva, de Davinópolis, Vanusa Bento Gomes e de Inhumas, Zé essado; bem como dos vereadores Leonardo Costelinha e Gilberto Barbosa.

“São prefeitos, vereadores e o povo que pedem a minha volta. Eles dizem que, se eu não for, o sudeste goiano ficará sem representação”, explicou Adib, que também já tinha recebido declarações públicas de apoio vindas dos empresários Willian Safatle, um dos proprietários do hospital São Nicolau, Chico e Cida Tomazini, de Pires do Rio; do bispo Manassés de Souza; do reitor da UniGoiás, Paulo Antônio de Azevedo Lima, além dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Catalão, Thadeu Botega Aguiar, e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Catalão (ACIC/CDL), César Safatle.

Na entrevista desta segunda-feira, o ex-prefeito de Catalão também antecipou que deve receber apoios em cidades como Goiatuba, Porangatu, Ouvidor, Três Ranchos e Campo Alegre e disse que o movimento em torno do nome dele vem crescendo. “Em todas as cidades por onde passo, o povo me pede para ser pré-candidato. Dizem que tenho palavra, história e obra. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente”, contou.

Segundo Adib, o objetivo da pré-candidatura é fortalecer a representação do sudeste goiano na Alego e trabalhar para que a região tenha, de forma efetiva, voz ativa nas decisões do Estado. Para ele, a união das lideranças locais é essencial para preservar conquistas e ampliar a influência da região por meio de experiência, diálogo e resultados. Ele também afirmou que o sudeste precisa de um nome com força e trabalho reconhecidos e que este não é o momento de divisões internas.

“Eu sou bom de briga. Eu sou bom de debate. Eu sou bom de discussão. E, além de tudo, eu sou corajoso. Hoje, em nenhum momento passou pela minha cabeça falar de alguém, mas ninguém vai passar por cima da minha pré-candidatura a deputado estadual. Não abro mão para ninguém de ser o deputado que vai orgulhar Catalão e o sudeste”, garantiu ao declarar que a colocação na disputa por uma vaga na assembleia não é movida por ambição pessoal, mas por um sentimento de responsabilidade com a trajetória política que ajudou a construir.

Trajetória

Adib Elias foi parlamentar nas 13ª (1995-1999), 14ª (1999- 2003) e 18ª (2015- 2019) legislaturas da Alego, eleito com votações crescentes, respectivamente, 8.800, 24.579 e 35.732 votos. Médico, inclusive tendo sido colega de residência do governador Ronaldo Caiado (UB), Adib foi prefeito de Catalão por quatro mandatos e desde março deste ano está à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), pasta do Governo de Goiás responsável por uma carteira de investimentos que deve chegar a R$ 3 bilhões apenas em 2025. Na administração estadual, ele também é presidente do Fundo Estadual de Infraestrutura de Goiás (Fundeinfra).

Com mais de quatro décadas de vida pública, consolidado como um dos principais nomes do MDB goiano e como a maior liderança política da região sudeste, Adib chegou a ser cotado como um potencial candidato a vice-governador na chapa com Daniel Vilela (MDB), a escolha de Caiado no processo sucessório pelo Palácio das Esmeraldas. Porém, decidiu focar atenção nas demandas do interior e na defesa do municipalismo, que marcam a história do catalano, também reconhecido pela firmeza política, entrega administrativa e presença constante nas grandes discussões sobre o desenvolvimento regional.

“Enquanto eu tiver saúde e o povo me quiser, estarei na luta. A política é serviço, é entrega e é coragem. E coragem é o que nunca me faltou”, concluiu.

PRF apreende mais de 50kg de cocaína e arma de fogo em bagagens de passageiro de ônibus em Goiás