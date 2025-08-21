search
Adolescente de 16 anos é assassinada dentro de casa em Caldas Novas

O ataque foi presenciado pela irmã mais nova da vítima, de apenas 5 anos, que correu pela vizinhança pedindo socorro


Casa onde a adolescente de 16 anos estava com as irmãs quando foi assassinada (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (21), no Setor Boa Vista, em Caldas Novas (GO). A vítima, Beatriz Lorrany Alves Pereira, cuidava das irmãs quando foi surpreendida por um criminoso que havia entrado na residência para roubar.

Segundo informações preliminares, o homem tentou furtar objetos da residência. Ele já havia levado uma televisão e uma caixa de som para fora da casa, mas foi flagrado pela jovem. Ao ser surpreendido, o criminoso atacou Beatriz com pelo menos quatro facadas.

O ataque foi presenciado pela irmã mais nova da vítima, de apenas 5 anos, que correu pela vizinhança pedindo socorro. Aos vizinhos e policiais, ela contou que o autor usava máscara. Uma vizinha entrou na residência e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para prestar socorro. A jovem, no entanto, morreu no local.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e encontrou os objetos que o criminoso pretendia levar. A Polícia Técnico-Científica fez os exames iniciais na casa e recolheu vestígios que podem ajudar na identificação do autor.

A Polícia Civil assumiu o caso. O delegado Tiago Fraga informou que a principal linha de investigação é de latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, outras hipóteses não estão descartadas.

O caso segue em investigação.

Pesquisa