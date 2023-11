Adolescente é apreendido por fraude eletrônica

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais de Goiânia – 1ª DRP, cumpriu mandado de busca e apreensão (internação provisória) de um adolescente, nesta terça-feira, 21, pelo ato infracional praticado mediante fraude eletrônica.

As investigações começaram a partir da identificação de uma adolescente que recebeu diversos valores de vítimas de diferentes estados brasileiros, oriundos de golpes praticados de forma virtual. Após diligências, o adolescente que fazia parte do elo de transações foi identificado. Com a apreensão de diversos dispositivos eletrônicos, a investigação objetiva a materialização de outros delitos e a identificação de outros autores.