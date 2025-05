Adriana Accorsi inscreve chapa para presidir o PT em Goiás

A deputada federal delegada Adriana Accorsi oficializou, nesta segunda-feira (13), sua candidatura à presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás. Ela lidera a chapa “PT União e Esperança”, inscrita para o Processo de Eleição Direta (PED) 2025, que terá votação marcada para o dia 6 de julho. A proposta da chapa é unificar o partido e fortalecer sua estrutura para os desafios das eleições de 2026.

A candidatura de Adriana conta com o apoio das principais correntes internas do partido, Articulação, Movimento PT, PT pra Vencer, EPS e Cerrado, além da adesão de toda a bancada federal e estadual petista, prefeitos, vereadores e lideranças municipais.

Entre os nomes que integram o arco de apoio estão o deputado federal Rubens Otoni; os deputados estaduais Bia de Lima, Antônio Gomide e Mauro Rubem; os vereadores Edward Madureira, Kátia Maria e Fabrício Rosa; além dos prefeitos Ney Novaes (Professor Jamil), Aderson Gouvea (Cidade de Goiás) e Paulinho Imila (Itapuranga).

Ao comentar a inscrição da chapa, Adriana Accorsi destacou o caráter democrático do PED. “É um momento de reflexão, debate e elaboração de estratégias para os desafios futuros. Terei o desafio de fortalecer o partido pensando nas políticas públicas para a população, na força para a reeleição do presidente Lula e no propósito de aumentar a bancada federal e estadual”, afirmou. Ela sucede a vereadora Kátia Maria na direção estadual da sigla.

Adriana Accorsi confirmou que pretende disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados em 2026. A definição de uma eventual candidatura majoritária do partido ao governo estadual será discutida após a conclusão do processo interno de renovação das direções.

Coordenadora da articulação da chapa, a deputada Bia de Lima ressaltou o esforço coletivo para unir o partido. “Nosso objetivo é montar a chapa mais forte da história, com foco em organização e unidade para enfrentar a extrema-direita nas próximas eleições”, disse.

Representando a ala jovem do partido, o universitário Marcos Soares reforçou a importância da renovação interna. “A juventude representa 20% das direções. Isso nos ajuda a manter o partido vivo, com ideias novas e longe das velhas práticas políticas”, avaliou.