A deputada federal Delegada Adriana Accorsi foi convidada a assumir a vice-liderança da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Ela agradeceu o líder Lindbergh Farias pela confiança. “Ele e a bancada do partido podem contar comigo na luta pela melhoria das condições de vida e de trabalho da população, pela democracia e em defesa do governo do presidente Lula”, escreveu em suas redes sociais.

Neste sábado (12), às 9 horas, Adriana Accorsi e os parlamentares do PT em Goiás e Goiânia recebem Edinho Silva, pré-candidato do presidente Lula à presidência nacional do PT, em evento Auditório Jaime Câmara, na Câmara Municipal de Goiânia. “Será um momento de união, diálogo e compromisso com o futuro do nosso partido e do nosso país”, afirmou a deputada.

Vale lembrar que Accorsi também é integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara e que, recentemente, falou sobre a importância da PEC da Segurança Pública que foi entregue pelo governo Lula ao presidente da Câmara dos Deputados na terça-feira (8). “Essa PEC é muito importante. O que acontece é que a questão da segurança pública hoje é um clamor da população, é a preocupação com a vida das pessoas que nós amamos. E o presidente Lula, demonstrando toda a sua atenção, a sua preocupação com essa questão, ele traz essa PEC, que foi muito bem recebida pela maioria dos líderes aqui na Câmara Federal. E justamente ela propõe uma nova forma de lidar com a segurança pública no Brasil”, explicou ela na ocasião.

