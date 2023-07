Adutora rompida em Goiânia causa falta d’água em nove bairros

Uma adutora no setor Alphaville, em Goiânia, rompreu nesta terça-feira , 18, resultando em possíveis problemas de abastecimento de água em nove bairros da cidade. A Saneago, responsável pelo serviço, informou que os registros das áreas atendidas pela adutora permanecerão fechados até meia-noite.

Os bairros afetados são Alphaville Ipê, Cruzeiro do Sul, Goyas, Condomínio Girassóis, Chácara do Governador, Jardim Vitória, Jardim Mariliza, Residencial Atenas e Residencial Paris. Equipes técnicas da Saneago estão trabalhando para recuperar a adutora rompida no final da tarde de hoje.

Estima-se que o serviço seja concluído até meia-noite, momento em que o fornecimento de água será restabelecido gradualmente durante a madrugada desta quarta-feira (19). Casas que possuem reservatórios adequados não serão afetadas pela falta d’água. Solicitamos a compreensão da população e o uso consciente das reservas domiciliares de água tratada, especialmente até a finalização dessa manutenção emergencial.