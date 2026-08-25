Emprego

CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás

No total, são 286 vagas de estágio e 128 de aprendizagem profissional e contemplam estudantes e jovens em diferentes áreas de formação, com destaque para ensino médio e administração


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 25/08/2026 - 07:45

CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás
CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE chega à última semana do Mês do Estagiário com 414 vagas abertas em Goiás, sendo 286 de estágio e 128 de aprendizagem profissional. As oportunidades contemplam estudantes e jovens em diferentes etapas de formação, com vagas distribuídas entre áreas como Ensino Médio, Administração, Contabilidade, Educação e Informática.

Estágio reúne 286 vagas em Goiás

Entre as 286 vagas de estágio, o Ensino Médio concentra o maior número de oportunidades, com 120 vagas. Na sequência, aparecem as áreas Administrativa, com 63, e Contabilidade, com 24.

Também há oportunidades para estudantes de Educação (18), Informática (14), Construção Civil (12), Campo do Direito (9) e Marketing (9).

Além dessas vagas, os estudantes podem encontrar oportunidades na área de Esportes (4), Comunicação (2), Arquitetura e Urbanismo (2), Farmácia (2) e Produção Mecânica (2).

Agosto é marcado pelo Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto, e também por novas oportunidades para estudantes que buscam uma experiência profissional. Segundo o CIEE, o segundo semestre costuma registrar novas aberturas de vagas de estágio. O período ocorre após as férias acadêmicas e concentra movimentações para contratação de estudantes.

Em todo o Brasil, o CIEE está com 7,1 mil vagas de estágio nesta semana. Administração, Educação, Direito e Contabilidade estão entre as áreas com maior oferta, enquanto São Paulo, Distrito Federal, Ceará e Bahia concentram os maiores volumes.

Vagas de aprendizagem

Além das vagas de estágio, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE disponibiliza 128 vagas de aprendizagem profissional em Goiás.

A área de Administração concentra a maior parte das oportunidades, com 120 vagas. Há ainda três vagas para Logística, duas para Arco Administrativo EAD, duas para Arco Bancário e uma para Auxiliar de Produção.

A aprendizagem profissional combina formação e experiência prática. Dessa forma, os jovens podem desenvolver conhecimentos e competências relacionados às atividades profissionais enquanto participam do processo de qualificação.

Como participar

As vagas permitem que estudantes tenham contato com atividades relacionadas à área de formação durante o período de estágio. A experiência prática também faz parte do processo de desenvolvimento profissional e de inserção no mundo do trabalho.

Os requisitos variam de acordo com cada oportunidade. Por isso, estudantes interessados devem consultar as informações específicas da vaga antes de participar do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal do CIEE (ciee.org.br) ou presencialmente nas unidades da instituição em Goiás. As vagas são atualizadas ao longo da semana e podem ser preenchidas a qualquer momento.

 

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Andréia Bahia

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