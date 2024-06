Aeroporto de Goiânia vai sediar maior evento de aviação da região

Nos dias 26 e 27 de junho, o Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva, administrado pela CCR Aeroportos, receberá mais uma edição da Aviation XP Centro-Oeste e o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER). O evento será realizado no antigo Terminal de Passageiros do aeroporto.

Graziela Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, destaca a importância de receber dois eventos relevantes no Aeroporto de Goiânia. “O Aeroporto de Goiânia é o mais movimentado da região Centro-Oeste, sendo forte na aviação geral e desempenhando um papel crucial na conectividade e no desenvolvimento econômico local. Receber esses dois eventos reforça o potencial do aeroporto e oferece uma oportunidade para mostrar nossos serviços e produtos aos parceiros, consolidando sua posição como um hub estratégico na região”.

A Aviation XP atrai um público segmentado na área de aviação geral e é o evento mais esperado por fabricantes, proprietários, estudantes das áreas relacionadas e demais players do mercado. Esta é a terceira vez que a edição Centro-Oeste é realizada no Aeroporto de Goiânia, sendo dois anos desde que o terminal começou a ser administrado pela CCR Aeroportos.

Simultaneamente, também acontecerá o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER), que promove o encontro de profissionais da saúde, pilotos, empresas e organizações, com a parceria e apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas – ABOA.

“Pretendemos crescer ainda mais, com a certeza de que estamos acompanhando os impulsos do setor, especialmente no Centro-Oeste, que registra a maior expansão da aviação geral do país”, declara Gledson Castro, diretor da G2C, empresa organizadora do evento. “É uma região que guarda um potencial de mercado muito atrativo a investidores e novas parcerias. Durante esses dois dias, não tem lugar melhor para uma empresa de aviação fazer negócios do que em Goiânia”.

Goiânia se destaca na aviação geral

De acordo com o Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo 2023 do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a Aviação Geral (ou Aviação de Negócios, como também é chamada) cresceu 6,9% no Brasil em comparação ao ano anterior. O Aeroporto de Goiânia ficou em 6º lugar no ranking de movimentação do país de aviação geral, com aproximadamente 30 mil pousos e decolagens.

Além de Goiânia, outros dois aeroportos administrados pela CCR Aeroportos figuram entre os 10 primeiros: Pampulha em terceiro lugar, com mais de 47 mil movimentos, e o Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, na décima posição, com cerca de 26 mil movimentos registrados em 2023. Esses dados consolidam a liderança da CCR Aeroportos no mercado nacional, com 18% do total das operações do país.

“A aviação geral representa mais de 50% das operações diárias no Aeroporto de Goiânia. Contamos ainda com uma representatividade do serviço aeromédico, com seis operadores locais focados nesse serviço, além de outras frentes bastantes relevantes como a aviação executiva e a manutenção de aeronaves”, afirma Tassia Fraguas, gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia.