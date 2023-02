Aeroporto Internacional de Goiânia espera fluxo superior a 56 mil passageiros no Carnaval

Para quem vai curtir o Carnaval, o Aeroporto Internacional de Goiânia, administrado pela CCR Aeroportos, está preparado para receber a movimentação prevista para o feriado com voos extras para atender à alta demanda. A expectativa é receber cerca de 56,2 mil pessoas no aeroporto entre os dias 16 e 22 de fevereiro. Estão previstas, ainda, 496 operações de aeronaves, entre pousos e decolagens.

Para atender à demanda dos passageiros, haverá 28 novos voos extras saindo de Goiânia para as cidades de Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, pela Gol Linhas Aéreas, e Porto Seguro e Salvador, pela Azul Linhas Aéreas.

Os dias mais movimentados serão 16 e 17 de fevereiro, período que antecede o feriado, com a previsão de receber mais de 10 mil passageiros no aeroporto. Rodrigo Cortes, gerente-executivo da CCR Aeroportos, reforça que a equipe operacional está empenhada para o atendimento de passageiros, garantindo conforto e segurança durante o feriado.

“A CCR Aeroportos vê com otimismo esse aumento no fluxo de passageiros em Goiânia, por exemplo, e vamos ter, ainda, voos extras para atender à demanda para as cidades de Salvador, Porto Seguro, Fortaleza e São Paulo. Estamos preparados para recebê-los com infraestrutura adequada e atendimento eficiente”, completa.

Vale reforçar, ainda, que os passageiros devem ficar atentos à importância do uso correto da máscara, que voltou a ser obrigatória nos aeroportos e aeronaves, conforme decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em vigor desde 25 de novembro do ano passado. A CCR Aeroportos segue todas as orientações e protocolos das autoridades de saúde e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a fim de que todos sintam-se seguros para voar e circular em seus aeroportos.

Voos Extras

Para atender à alta demanda, o aeroporto irá oferecer 28 voos extras para as regiões Nordeste e Sudeste entre os dias 16 e 27 de fevereiro. Os novos voos em Goiânia são para as cidades de Salvador (BA), Porto Seguro (BA) e Fortaleza (CE), na região Nordeste. Destinos conhecidos por serem dos mais animados do Brasil, com blocos de rua e trios elétricos pelas ruas das cidades.

Haverá oferta, ainda, para o Sudeste, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). O Rio de Janeiro tem um dos carnavais mais conhecidos no mundo, por suas grandes escolas de samba que desfilam no Sambódromo e pelos blocos de rua que percorrem as ruas da cidade. Já em São Paulo, o carnaval é celebrado com desfiles de escolas de samba, mas também com diversas outras atividades, como blocos de rua, bailes e shows musicais.