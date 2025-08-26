Agência do INSS em Niquelândia é alvo de operação da PF

Nesta terça-feira (26), a Polícia Federal deflagrou a Operação Forja em parceria com a Coordenação‑Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), como parte da Força‑Tarefa Previdenciária em Goiás. A ação visou combater fraudes na concessão de aposentadorias.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão — um deles na Agência da Previdência Social de Niquelândia, além de sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 1,2 milhão. As investigações identificaram que, desde 2023, benefícios inicialmente indeferidos foram reabertos e concedidos indevidamente, alguns inclusive com pagamentos retroativos.

O montante efetivamente subtraído dos cofres públicos já ultrapassa R$ 1,5 milhão, mas, graças à operação, o prejuízo evitado superou os R$ 10 milhões. O INSS, antecipando irregularidades, já havia tomado medidas internas contra servidores suspeitos.