search
Cidades

Agência do INSS em Niquelândia é alvo de operação da PF

Segundo a operação, benefícios inicialmente indeferidos foram reabertos e concedidos indevidamente


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 10:50

Operação da PF em Niquelândia
O INSS já havia tomado providências internas em relação ao servidor envolvido para evitar novas fraudes. (Imagem: INSS)

Nesta terça-feira (26), a Polícia Federal deflagrou a Operação Forja em parceria com a Coordenação‑Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), como parte da Força‑Tarefa Previdenciária em Goiás. A ação visou combater fraudes na concessão de aposentadorias.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão — um deles na Agência da Previdência Social de Niquelândia, além de sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 1,2 milhão. As investigações identificaram que, desde 2023, benefícios inicialmente indeferidos foram reabertos e concedidos indevidamente, alguns inclusive com pagamentos retroativos.

O montante efetivamente subtraído dos cofres públicos já ultrapassa R$ 1,5 milhão, mas, graças à operação, o prejuízo evitado superou os R$ 10 milhões. O INSS, antecipando irregularidades, já havia tomado medidas internas contra servidores suspeitos.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário para banheiros químicos, mas feirantes relatam ausência nas feiras
Cidades

Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário de banheiros químicos, mas feirantes seguem sem estrutura

26/08/2025
Apreensão de cigarros eletrônicos
Cidades

PC apreende cigarros eletrônicos vendidos em loja no Setor Bueno

26/08/2025
temperatura calor Goiás
Cidades

Temperatura pode chegar a 39 graus nesta terça-feira em Goiás

26/08/2025
Goiânia cursos
Cidades

Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

25/08/2025
Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara
Cidades

Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara

25/08/2025
Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura aprova R$ 190 milhões para Comurg, consultoria de R$ 650 mil à UFG e veta contratações para Educação
Poder

PGM questiona Saúde por omitir cautelar do TCM em contrato de R$ 107 milhões

26/08/2025
Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário para banheiros químicos, mas feirantes relatam ausência nas feiras
Cidades

Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário de banheiros químicos, mas feirantes seguem sem estrutura

26/08/2025
Operação da PF em Niquelândia
Cidades

Agência do INSS em Niquelândia é alvo de operação da PF

26/08/2025
Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia
Poder

Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia

26/08/2025
Pesquisa