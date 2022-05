Agendamento virtual para advogados reduz tempo de espera para assistência jurídica

Da redação

O serviço de agendamento virtual para advogados se comunicarem com seus constituídos no sistema penitenciário goiano está a pleno vapor. O sistema funciona dentro do site da Polícia Penal de Goiás. Para agendar a visita virtualmente, basta clicar no site.

O serviço desenvolvido pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) contou com a parceria da OAB-GO e está em vigor desde o dia 9 de maio. O sistema reduz o tempo de espera para a prestação de assistência jurídica, pois o defensor passa a fazer o agendamento do atendimento aos seus clientes por qualquer equipamento com acesso à internet.

“O sistema desenvolvido por policiais penais da nossa TI é uma importante ferramenta de otimização dos serviços prestados à advocacia goiana. O atendimento célere e organizado é o principal objetivo. O respeito as prerrogativas do advogado é ponto focal desta gestão. Contudo, a modernização do serviço público e das ferramentas de trabalho colocam o sistema de agendamentos dos atendimentos do advogado ao seu causídico, como um importante elo entre este objetivo da DGAP e a prestação do serviço de qualidade”, afirma o diretor-geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires.

Mesmo com o sistema em vigor, os advogados podem optar ou não pelo agendamento virtual de suas visitas. “Essas visitas serão garantidas pela Polícia Penal, em consideração ao respeito que temos pela advocacia goiana”, finaliza o diretor-geral.