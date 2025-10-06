Alego leva a 23ª edição do programa “Deputados Aqui” ao município de Minaçu

O município de Minaçu, localizado na região Norte do Estado de Goiás, será palco, neste sábado, 11 de outubro, da 23ª edição do programa Deputados Aqui, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O evento será realizado a partir das 8h da manhã, na Praia do Sol, levando uma grande estrutura de atendimentos gratuitos e serviços essenciais à população.

Cidadania e serviços para todos

Uma verdadeira caravana da cidadania sairá de Goiânia rumo a Minaçu, oferecendo uma série de serviços nas áreas de saúde, bem-estar, cidadania, lazer e qualificação profissional.

Na área da saúde, a população poderá contar com atendimentos médicos e odontológicos, exames como ultrassonografia, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e auriculoterapia. Um dos serviços mais procurados é o atendimento oftalmológico, que inclui a entrega gratuita de óculos de grau.

Os pets também terão vez: o CastraMóvel realizará castrações gratuitas de cães e gatos machos, reforçando o compromisso com a saúde animal.

Beleza, lazer e capacitação

Durante o evento, serão oferecidos cortes de cabelo masculino e feminino, recreação infantil com brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão-doce, além de apresentações culturais que prometem animar o público.

Na área de capacitação, haverá cursos profissionalizantes incluindo auto maquiagem, tranças, e capacitação voltada a servidores municipais sobre a nova Lei de Licitações promovido pela Escola do Legislativo.

Parcerias e serviços de documentação

O sucesso do programa também é resultado das parcerias institucionais. Entre os órgãos participantes estão:

•Polícia Civil, com emissão da 1ª e 2ª via do RG;

•TRE-GO, com serviços de emissão e regularização de título de eleitor;

•Defensoria Pública, oferecendo casamentos, divórcios e testes de paternidade;

•Saneago e Equatorial Energia, tirando dúvidas e orientando consumidores;

•Senar, com oficinas e capacitações;

•Feira do Produtor Rural, valorizando o pequeno agricultor.

A equipe do Mais Empregos também estará presente, ofertando vagas de trabalho em parceria com empresas privadas.

Outro momento especial será a entrega de escrituras de imóveis a diversas famílias do município, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

A Alego mais perto da população

O programa Deputados Aqui tem como objetivo aproximar o Legislativo estadual da população, criando um espaço de escuta, diálogo e reconhecimento. Durante o evento, é realizada uma sessão solene itinerante, em que cidadãos e cidadãs que prestam relevantes serviços à comunidade são homenageados com o Certificado do Mérito Legislativo.

Além disso, acontecem audiências públicas para discutir demandas locais, buscar soluções e fortalecer parcerias entre o Parlamento e os municípios goianos.

O presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), ressalta a importância e o impacto do programa:

“A cada edição vemos o quanto o Deputados Aqui é necessário. São milhares de pessoas que buscam atendimentos e participam das audiências públicas. Levar serviços, facilitar o acesso e ouvir a população é o que nos move. Muitas vezes, esses atendimentos evitam que o cidadão precise se deslocar a grandes centros para resolver questões básicas”, destaca o parlamentar.

Ele reforça ainda que o sucesso do programa é fruto do trabalho coletivo:

“Esse projeto é resultado da união entre parlamentares, servidores, parceiros, prefeitos, vereadores e lideranças locais, que se empenham para oferecer um serviço de excelência e transformar a vida das pessoas. ”

Encerramento

Como forma de confraternização, o evento será encerrado com o tradicional arroz carreteiro, preparado pela equipe de servidores do grupo Explosão de Sabores.