A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realizará, nesta quinta-feira (24), às 10h, uma missa em homenagem ao Papa Francisco, falecido no último dia 21, aos 88 anos, no Vaticano. A celebração será conduzida pelo padre Magno Vali, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Penha, de Aparecida de Goiânia.

O ato religioso será realizado no salão nobre da Casa e é aberto ao público. A iniciativa partiu dos deputados Bruno Peixoto (União Brasil) e Julio Pina (Solidariedade), que destacaram o objetivo de promover um momento de fé e reflexão no ambiente legislativo, reforçando os valores cristãos e o espírito de comunhão em memória ao Papa Francisco.

A missa ocorre durante a Oitava de Páscoa, período litúrgico da Igreja Católica que estende as celebrações da Ressurreição de Cristo por oito dias, até o Domingo da Divina Misericórdia. Na tradição católica, cada um desses dias é celebrado com a mesma solenidade do Domingo de Páscoa, com leituras e orações especiais.

Além de integrar esse tempo festivo do calendário litúrgico, a celebração será dedicada em sufrágio à alma do Papa Francisco, conforme os ritos da Igreja. O evento reunirá parlamentares, servidores da Alego e convidados.