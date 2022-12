Alego suspende expediente devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O funcionamento da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) sofreu alterações em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Fifa de 2022. A competição teve início no dia 20 de novembro, e será encerrada no dia 18 de dezembro. Nesta sexta-feira, 9, em razão do jogo entre Brasil e Croácia, o expediente administrativo da Casa está suspenso.

De acordo com a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Secretaria-geral da Presidência, o funcionamento administrativo da Casa de Leis vem seguindo horários alternados em suas atividades, a depender do horário das partidas, disputadas em Doha, no Catar. Com esse calendário, o Poder Legislativo ajusta o expediente em dias de jogos do Brasil com os horários fixados pelo Poder Executivo e pela Prefeitura de Goiânia.

Na primeira fase da competição, o jogo entre Brasil e Sérvia, aconteceu em uma quinta-feira, 24, às 16h. Neste caso, o expediente se encerrou às 13h No segundo jogo, ocorrido na segunda-feira, 28 de novembro, o Brasil jogou contra a Suíça, às 13h, e o trabalho no Legislativo foi até meio-dia. Na sexta-feira, 2 de dezembro, o Brasil jogou contra a seleção de Camarões, às 16 horas, e o encerramento do expediente foi às 13h.

No último jogo, o Brasil venceu a Coreia do Sul e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. O jogo foi na segunda-feira, 7, às 16h e o expediente foi até às 13h. Agora, a Seleção Brasileira, por ter se classificado em primeiro lugar do grupo G, enfrenta a Croácia, nesta sexta-feira, 9, às 12h. Portanto, em razão dessa partida, conforme a portaria expedida pela Diretoria de Recursos Humanos, não haverá expediente no Parlamento Goiano.

Caso o Brasil vença a Croácia, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina. A partida da semifinal será às 16h na terça-feira, 13. Nesse caso, o expediente será até às 13 horas.