Câmara aprova criação do Polo Moveleiro no Jardim Guanabara

Iniciativa prevê isenção de IPTU como incentivo social para empresas que investirem em formação de jovens e universitários



Por Redação Tribuna do Planalto em 27/06/2025 - 11:30



Vereadores aprovam criação do Polo Moveleiro no Jardim Guanabara, com foco em qualificação, inovação e geração de empregos (foto: Divulgação)