Ana Paula diz que momento não é de definição de nomes

Em evento do MDB Mulher realizado na quinta-feira, 10, em Goiânia, a empresária Ana Paula Rezende deixou claro que tem atuado politicamente, mas também que o momento não é, em sua avaliação, de definição de nomes do partido para a eleição de 2024. Filha do ex-prefeito Iris Rezende e da ex-deputada federal Iris Araújo, ela fez um discurso emocionado, destacando o legado dos dois. Foi muito aplaudida, aos gritos de “prefeita”, ao lado do presidente do partido no estado, o vice-governador Daniel Vilela.

“Quando meu pai se foi, eu perdi a minha referência. Eu me senti um pouco perdida e com restrição ao mundo político”, confessou. “Mas eu comecei a receber pessoas no meu escritório, que iam ali porque queriam matar saudade do meu pai. Desde o segundo dia, nunca deixei de ir ao escritório e tenho recebido centenas de pessoas todos os dias. E pensei: eu preciso desse meio, porque eu cresci nesse meio político”, admitiu Ana Paula.

“Em relação a esse apelo (para ser a candidata), eu quero dizer que acho que agora não é o momento de definição de nomes, porque isso não é uma brincadeira. Eu acho que tudo tem a hora, o momento de plantar e o momento de colher”, analisou. “Acho que hoje, o momento é de conversar, analisar, refletir, discutir. O momento de colher virá e tenho certeza que nós vamos escolher uma pessoa que vai cuidar de Goiânia como Goiânia merece.”

O evento reuniu os herdeiros de alguns dos maiores políticos da história de Goiás: além de Ana Paula Rezende e de Daniel Vilela, filho do ex-governador e ex-prefeito Maguito Vilela, estava no palco a advogada Anna Vitória Caiado, filha do governador Ronaldo Caiado, a quem Ana Paula se dirigiu com carinho. “Conheci a Anna na campanha de 2014. Na de 2016, eu a chamei para participar da parte jurídica da campanha. Quando meu pai foi eleito, convidou a Anna para ser procuradora-geral. E eu pedi a ela para cuidar do meu pai como se fosse o pai dela. E ela cuidou, eu tenho uma gratidão muito grande”, afirmou Ana Paula.

Vida política

O vice-governador Daniel comparou as semelhanças que tem com Ana Paula. “Eu e a Ana Paula temos uma vida política em comum, pais políticos, vivemos os bons momentos e os momentos ruins e tudo isso nos moldou”, pontuou. “Também temos nesse momento, depois de vivenciarmos a passagem dos nossos pais, a responsabilidade de alguma forma, dentro ou fora da política, manter a dignidade do legado. Temos esse desafio, de dentro ou fora da política, manter a história e o legado e dar sequência a uma vida missionária que eles, Iris e Maguito, tiveram”, acrescentou.

Daniel deixou explícito o apoio do partido à herdeira política de Iris. “Ana Paula teve a condição de ser o braço direito do pai na vida pessoal, na condução dos negócios, das fazendas, porque ele não tinha tempo para cuidar. E agora ela é chamada por tantos correligionários, amigos, amigas, de forma carinhosa. Queremos ver a Ana Paula entrar para a política e, quem sabe, ser a nossa prefeita de Goiânia”, disse o presidente do MDB, sob aplausos.

“Entenda isso como uma representação do carinho e do amor que esse partido tem por você e por sua família. Esse desejo existe, mas é uma decisão que nós temos de amadurecer, a partir do momento em que você tiver essa posição amadurecida. Caso você tenha essa decisão, isso aqui é a demonstração de que estaremos ao seu lado em qualquer projeto que você tenha”, ressaltou. “Não temos dúvida da sua capacidade, competência, liderança política de alguém que viveu ao lado daquele que foi a maior liderança desse estado”.