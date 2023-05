Anápolis divulga cronograma de maio para solicitar Cata-treco

Durante todo o mês de maio, uma operação especial para a coleta de resíduos de grande volume, como móveis e eletroeletrônicos domésticos, que o cidadão queira descartar, foi criada pela Diretoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. O serviço, conhecido como cata-treco, estará disponível também para os distritos ao longo das próximas semanas.

“Temos programado para repetir o serviço nos distritos com maior frequência”, disse o secretário da pasta, Wederson Lopes, para quem a medida evita a poluição das vias e riscos à saúde. De acordo com ele, essa é uma forma de impedir o descarte desses materiais em lugares impróprios, como córregos, vias públicas e terrenos baldios.

O cata-treco acontece rotineiramente de segunda a sexta-feira na cidade de Anápolis e tem recolhido, em média, 30 toneladas mensais de resíduos desse tipo. Nos distritos, a ação extra ocorrerá às segundas e terças, seguindo um cronograma montado pela diretoria (abaixo). Com início previsto para as 8h, o serviço, que é gratuito, pode estender até as 16h.

Todo o material recolhido é descartado no aterro sanitário da cidade e o cata-treco é parte integrante do Coleta Legal, agendado pelo canal de atendimento 156. O órgão informa que não são recolhidos materiais de poda, entulhos e resíduos de construção. A equipe não entra nas residências e, por isso, a ação conta com a colaboração dos moradores para que possam deixar os materiais do lado de fora de casa antes das 8h.

Confira o cronograma nos distritos:

Interlândia – 2 e 3 de maio

Souzânia – 8 e 9 de maio

Goialândia – 15 e 16 de maio

Joanápolis – 22 e 23 de maio

Branápolis – 29 e 30 de maio