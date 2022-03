Antônio Carlos Costa é empossado como presidente do SecoviGoiás

Da redação

A nova diretoria do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias do Estado de Goiás (SecoviGoiás) foi empossada nesta quarta-feira, 23. O empresário Antônio Carlos da Costa assumiu à frente da nova gestão por quatro anos, sucedendo ao atual presidente, Ioav Blanche, que continua na diretoria da entidade. O advogado João Victor Araújo será o vice-presidente.

O novo presidente do Secovi enxerga pela frente vários desafios a serem vencidos, entre eles as mudanças de comportamento provocados pela pandemia da Covid-19. “Essa pandemia mudou as relações humanas no local da moradia. O síndico não tinha o costume de conviver com os moradores trabalhando em casa, mas agora precisa lidar com vários problemas destas pessoas que passaram a atuar em home office”, observa.

Costa aponta ainda impactos diretos impostos pela pandemia, o que torna como desafio fundamental o fortalecimento das imobiliárias. “Tivemos várias mudanças na forma de vender e de relacionar com os clientes, além do fato de as novas tecnologias impulsionarem e acelerarem o processo de venda e relacionamento com os clientes”, observa.

Empreendedorismo

Além das áreas de condomínio e de imobiliárias, o presidente destaca a do empreendedorismo entre as prioridades de atuação do Secovi. “Os loteadores e as incorporadoras representam o segmento do mercado onde tudo começa e é onde encontramos o início do empreendedorismo, que pressupõe o desenvolvimento econômico como a base de tudo”, afirma.

Ioav Blanche deixa a presidência após oito anos no comando do Secovi e faz questão de partilhar as conquistas com toda a diretoria e membros da instituição. Uma de suas realizações que mais chamam a atenção foi a construção da nova sede, uma obra de 4,5 mil m2 no Jardim Goiás. “Juntamente com toda diretoria e todo o conselho fiscal construímos uma sede econômica, bem acabada e para nós isso é uma experiência muito gratificante”, diz. Um marco não somente para a gestão, mas para a história do SecoviGoiás.

Conheça um pouco sobre o novo presidente do SecoviGoiás

Empresário do setor imobiliário, corretor de imóveis, agropecuarista e diretor da Tropical Urbanismo e Incorporação, o presidente eleito do SecoviGoiás, Antônio Carlos da Costa, tem uma história de quatro décadas de serviços prestados ao mercado imobiliário, contribuindo para o desenvolvimento do setor no Estado de Goiás. Atualmente, é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (CODESE), conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (CRECI-GO) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), além de diretor titular da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO). Antônio Carlos da Costa participou ativamente da Agenda 21 de Goiânia como vice-presidente, integrou o Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) da Prefeitura de Goiânia e esteve presente nas discussões que resultaram na formulação dos três últimos Planos Diretores da capital. Com grande atuação também na área do agronegócio, Antônio Carlos da Costa foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins (APROB-GO/TO) e presidiu a Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural (ABRABOR).

Diretoria Secovi Goiás 2022/26

Diretoria Executiva

Presidente – Antônio Carlos da Costa

1º Vice Presidente – João Victor Araújo

2º Vice Presidente – Marcelo Baiocchi Carneiro

3º Vice Presidente – Benjamim Ragonezi

4º Vice Presidente – Antônio Fernando de Oliveira Maia

5º Vice Presidente – Heber Nazareth da Silva

6º Vice Presidente- Ilézio Inácio

7º Vice Presidente – Ronan Abreu Reis

8º Vice Presidente – Ulisses Soares Batista Moreira

9º Vice Presidente – Ademir Silva

10º Vice Presidente – José Humberto Martins Vieira Carvalho

11º Vice Presidente Financeiro – Ioav Blanche

12º Vice Presidente Administrativo – Calil Musse Neto

Diretoria Plena

1º Diretor – Ricardo Alves Vieira

2º Diretor – João Cláudio Araújo

3º Diretor – Bruno Altino Amaral David Rocha

4º Diretor – Elias Barbosa da Silva

5º Diretor – Geraldo Dias Filho

6º Diretor – Marcelo Baiocchi Carneiro Filho

7º Diretor – Mardel Paranhos Carvalho

8º Diretor – Leandro Daher da Costa

9º Diretor – Luiz José Bittencourt

10º Diretor – Isnard Borges Machado Júnior

11º Diretor – Ely Rodrigues de Paula Coelho

12º Diretor – André Luiz Nogueira do Carmo

Conselho Fiscal

Efetivo – Aldemar Raul Fonseca Tavares

Efetivo – Moacyr Rocha Neto

Efetivo – Paulo Oliveira Lima

Suplente – Renato Abdala

Suplente – Rodrigo Moraes Perilo

Suplente – Eumar José da Silva

Diretoria Adjunta

1º Diretor – José Eduardo Oliveira

2º Diretor – Carlos Alberto Aleixo

3º Diretor – Elizabeth Cristina da Costa

4º Diretor – Maurício Borges Silva

5º Diretor – Luiza Barbosa de Oliveira

6º Diretor – Humberto Furlanetto de Oliveira

7º Diretor – Marcelo Felix de Amaro

8º Diretor – Ediana de Fátima Menezes

9º Diretor – Helder José Ferreira de Paiva

10º Diretor – Roselene Maria Alves

11º Diretor – André Luiz Batista de Paiva

12º Diretor – Julierme Pereira Fortes

13º Diretor – Nilton Pereira de Araújo Júnior

14º Diretor – Eduardo Bianchi de Bessa

15º Diretor – Felipe Pinho da Costa

16º Diretor – Ovídio Palmeira Filho

17º Diretor – Ernesto Teodoro e Moraes Filho

18º Diretor – Fernando Pinho da Costa

19º Diretor – Hugo Magalhães

20º Diretor – Feliciano Domingos Brandão

21º Diretor – Sérgio Ribeiro de Melo Prado

22º Diretor – Gustavo Baptista Ferreira de Castro

23º Diretor – Andréia Daher Costa

24º Diretor – Rodrigo Calil de Carvalho

25º Diretor – Carla Shaium Traboulsi

26º Diretor – Ary Alencastro Veiga Filho

Conselho Consultivo

Membros Natos – Paulo Afonso Ferreira

Membros Natos – Alan Alvarenga

Membros Natos – Paulo Roberto da Costa

Membros Natos – Edmar Ferreira Perilo

Membros Natos – Ivan Hermano Filho

Membros Natos – Maurício Rezende de Almeida Pontes