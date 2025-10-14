ANTT desclassifica consórcio vencedor da BR que liga Goiás a MT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) inabilitou o Consórcio Rota do Agro, vencedor da licitação para a concessão da BR-060/364, que liga Rondonópolis, Mato Grosso, a Rio Verde, Goiás. O projeto, leiloado em agosto deste ano, previa investimentos de cerca de R$ 7,3 bilhões em melhorias e manutenção da rodovia, uma das principais rotas do agronegócio goiano e mato-grossense.

De acordo com decisão da comissão de licitação publicada na segunda-feira (13), a agência identificou irregularidades na certidão trabalhista de fundos ligados à empresa de investimentos Reag e à construtora Azevedo & Travassos, que integram o consórcio. Além disso, o seguro garantia apresentado pela Reag Seguradora não atendeu às condições exigidas no edital.

Após o leilão, uma das empresas do grupo Reag foi alvo de busca e apreensão em uma operação contra o crime organizado deflagrada em agosto. Já a Azevedo & Travassos, líder do consórcio, tem em seu histórico contratos rescindidos em obras rodoviárias devido a alegações de descumprimento contratual.

Com a inabilitação do primeiro colocado, a ANTT convocou a Way Concessões, segunda colocada no certame, para assumir a concessão. A empresa apresentou proposta com desconto próximo ao do consórcio desclassificado, que havia ofertado 19,7%.

O Consórcio Rota do Agro informou que recorrerá da decisão da agência reguladora.