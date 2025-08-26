Anvisa proíbe suplementos de duas marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira (25), por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), todos os suplementos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle, devido a irregularidades na composição, fabricação, registro e relatos de eventos adversos.

Gold Labs

Segundo o despacho, todos os suplementos da marca Gold Labs estão proibidos de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso, por apresentarem constituintes não autorizados em suplementos alimentares e relatos de eventos adversos graves.

Nutrivitalle

Os suplementos da marca Nutrivitalle, da empresa Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio, também foram proibidos de comercialização por não possuírem regularização junto ao órgão competente, conterem substâncias não autorizadas em alimentos, não possuírem registro sanitário de probiótico e serem fabricados em planta fabril desconhecida.

A resolução também suspendeu produtos de outras empresas, entre eles Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural, da empresa Floral Ervas do Brasil, por fazerem alusão a propriedades terapêuticas e funcionais não aprovadas.

Outro item suspenso foi a Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, cujo recolhimento ocorreu voluntariamente após identificação de evidências de estufamento.

