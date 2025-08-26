search
Anvisa proíbe suplementos de duas marcas

Resolução publicada no Diário Oficial da União determinou a suspensão de produtos por irregularidades na composição, fabricação e registro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 09:27

Foto: Kinga Krzeminska/ Getty Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira (25), por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), todos os suplementos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle, devido a irregularidades na composição, fabricação, registro e relatos de eventos adversos.

 

Gold Labs

Segundo o despacho, todos os suplementos da marca Gold Labs estão proibidos de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso, por apresentarem constituintes não autorizados em suplementos alimentares e relatos de eventos adversos graves.

 

Nutrivitalle

Os suplementos da marca Nutrivitalle, da empresa Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio, também foram proibidos de comercialização por não possuírem regularização junto ao órgão competente, conterem substâncias não autorizadas em alimentos, não possuírem registro sanitário de probiótico e serem fabricados em planta fabril desconhecida.

A resolução também suspendeu produtos de outras empresas, entre eles Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural, da empresa Floral Ervas do Brasil, por fazerem alusão a propriedades terapêuticas e funcionais não aprovadas.

Outro item suspenso foi a Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, cujo recolhimento ocorreu voluntariamente após identificação de evidências de estufamento.

Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Pesquisa