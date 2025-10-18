search
Saúde

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis, suplementos e medicamento injetável sem registro no Brasil

Decisão atinge oito itens da marca norte-americana Golden CBD Plus, suplementos da Jane Alves Shape Caps e um medicamento de tirzepatida sem origem identificada


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/10/2025 - 16:39

Anvisa cannabis
(Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização e divulgação de oito produtos de cannabis, de um medicamento injetável e de diversos suplementos alimentares que estavam sendo vendidos no Brasil sem registro oficial. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União na quarta-feira (15) e têm validade imediata.

Entre os produtos de cannabis suspensos estão os fabricados pela empresa norte-americana Golden CBD Plus, que não possui autorização de funcionamento da Anvisa. Os itens proibidos incluem diferentes fórmulas da marca, como Sleep Golden Nano CBD/CBG/CBN, Painkiller Golden Nano CBD/CBG, Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC, T-Immune Golden Nano, além de todos os produtos identificados como Golden CBD+ Nanotech e Golden CBD Plus, em todos os lotes.

A Anvisa também vetou o uso e a venda do medicamento Tirzepatida T.G.5, uma caneta injetável produzida por empresa não identificada. O produto vinha sendo divulgado sem registro, notificação ou cadastro junto à agência reguladora, o que representa risco à saúde pública.

Outro grupo afetado pela decisão é o dos suplementos da marca Jane Alves Shape Caps Ltda., que também não possuem autorização sanitária. Estão proibidos os produtos Shape Turbo, Shape Caps, Detox Bitlife, Black Turbo, Desejo Turbo Feminino e Desejo Turbo Masculino, de todas as marcas e lotes.

A Anvisa determinou ainda a suspensão da fabricação, importação, distribuição e propaganda desses itens, além da apreensão dos produtos já comercializados. Até o momento, as empresas envolvidas não se manifestaram sobre as proibições.

Pesquisa