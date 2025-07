Aparecida de Goiânia amplia testagem de hepatites virais

Diante do aumento expressivo nos casos de hepatites virais em Goiás, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia intensificou as ações de prevenção, testagem e vacinação contra a doença. No Hospital Municipal Iris Rezende Machado (HMAP), os pacientes internados que apresentam fatores de risco ou sintomas suspeitos são submetidos à testagem de rotina. Em caso de diagnóstico positivo, o tratamento é garantido de forma gratuita no Serviço de Assistência Especializada (SAE), no Centro de Especialidades.

As hepatites mais comuns são os tipos A, B e C, cada uma com formas diferentes de transmissão. A hepatite A é contraída por via fecal-oral, principalmente em locais com pouca higiene. Já as hepatites B e C são transmitidas por contato com sangue e fluidos corporais contaminados, como em relações sexuais desprotegidas ou uso compartilhado de seringas.

Casos aumentam em Goiás

Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram um crescimento preocupante: em 2020, foram registrados 189 casos de hepatite B e 186 de hepatite C em Goiás. Já em 2024, os números praticamente dobraram, com 368 casos de hepatite B e 427 de hepatite C, sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis os municípios com maior concentração de ocorrências.

A campanha Julho Amarelo, mês dedicado à luta contra as hepatites virais, tem mobilizado ações permanentes de testagem vacinação de hepatites virais em Aparecida de Goiânia. Segundo o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, as atividades incluem ampliação da testagem rápida, campanhas educativas e capacitação de profissionais. “Nosso foco é o diagnóstico precoce e a proteção da população. As hepatites são silenciosas e podem causar complicações graves se não forem identificadas a tempo”, destaca o secretário.

Doenças silenciosas e perigosas

A médica gastroenterologista Isabelle Pina, do HMAP, reforça a importância da testagem. “As hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas até que o fígado esteja gravemente comprometido. Por isso, identificar precocemente é fundamental para evitar complicações como cirrose e câncer hepático”, explica.

Enquanto a hepatite A costuma causar sintomas agudos como náuseas, febre e pele amarelada (icterícia), e geralmente tem boa recuperação, as hepatites B e C podem evoluir silenciosamente por anos. Os sintomas mais graves aparecem quando já há danos no fígado, como ascite, sangramentos digestivos e encefalopatia hepática.

O Brasil é signatário da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar as hepatites virais até 2030, com foco em vacinação, testagem acessível e tratamento gratuito. A médica Isabelle reforça a importância da conscientização: “Muitas pessoas vivem com o vírus e não sabem. Fazer o teste é um ato de autocuidado e também uma forma de proteger a saúde coletiva.”