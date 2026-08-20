Aparecida

Aparecida de Goiânia inicia distribuição de insulina glargina pelo SUS

Medicamento será disponibilizado inicialmente no Centro de Especialidades e depois nas 42 unidades básicas de saúde, conforme a demanda de cada região


Por Carlos Nathan Sampaio em 20/08/2026 - 10:12

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(Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia iniciou a distribuição de insulina glargina para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A entrega começou pelo Centro de Especialidades Municipal (CEM) e deverá ser ampliada gradualmente para as 42 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Nesta primeira etapa, a transição da insulina NPH para a glargina contempla os grupos definidos pelo Ministério da Saúde: pessoas de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e pacientes com 70 anos ou mais diagnosticados com diabetes tipo 1 ou tipo 2.

De acordo com a secretaria, Aparecida possui entre 30 mil e 35 mil adultos com diabetes. No Centro de Especialidades, foram identificados de 250 a 300 pacientes que atendem aos critérios estabelecidos para receber a nova insulina. O levantamento dos usuários acompanhados nas demais unidades de saúde ainda está em andamento.

A distribuição começou na última semana, com a participação de endocrinologistas na identificação dos pacientes e no encaminhamento para as UBSs de referência. O município informou ter recebido inicialmente 1.200 unidades do medicamento.

O estoque não será dividido igualmente entre as 42 unidades básicas. A quantidade encaminhada para cada UBS será definida de acordo com o número de pacientes identificados em sua área de atendimento. A medida busca evitar falta do medicamento em regiões com maior demanda e acúmulo em locais com menos usuários.

“Estamos levantando a demanda de cada unidade para que o estoque acompanhe a necessidade real. Dessa forma, damos mais segurança à dispensação e reduzimos o risco de interrupção do tratamento”, explica Fabrício Alves, coordenador do almoxarifado de medicamentos e insumos e apoiador da coordenação de assistência farmacêutica.

A insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite uma aplicação por dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento pode proporcionar maior estabilidade no controle da glicemia e reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, especialmente durante a noite.

A entrega em Aparecida acompanha a estratégia iniciada pelo Ministério da Saúde em julho para a transição gradual da insulina NPH para a glargina no SUS. A implantação ocorre em etapas para permitir o levantamento dos pacientes, a organização dos estoques e a manutenção do tratamento durante a mudança.

Ainda não foi divulgado um cronograma com as datas em que a insulina estará disponível em cada UBS. Os pacientes serão direcionados às unidades de referência conforme o avanço do mapeamento realizado pela rede municipal.

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