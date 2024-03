Aparecida sedia maior campeonato de futebol infantil do mundo

Começou hoje em Aparecida o maior torneio de futebol infantil do Mundo. O Go Cup está em sua 10ª edição e reúne milhares de crianças e adolescentes. O prefeito Vilmar Mariano, juntamente do secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, acompanharam na manhã desta segunda-feira 25, no Complexo Esportivo de Futebol, que fica no Conjunto Bela Morada, o início dos jogos classificatórios do campeonato. O evento, que é sediado em Aparecida todos os anos, durante a Semana Santa, é considerado o maior torneio de futebol infantil da América Latina, reunindo 4 mil atletas de 10 países, de 06 a 15 anos.

Na visita, o prefeito conferiu de perto a infraestrutura do evento e cumprimentou os atletas, treinadores, membros da comissão organizadora e familiares de jogadores. O torneio tem participação de competidores de 10 países e mais de 40 times, sendo sete deles de Aparecida.

“Vim aqui dar as boas-vindas a todos os atletas, os de fora e os de Aparecida. Pela 10° vez, nossa cidade sedia esse evento que é considerado o maior do Mundo e essa iniciativa também abre portas para o futuro profissional dos jovens talentos, que apresentam nas dezenas de campos espalhados pelo Complexo Esportivo, o melhor do futebol, passes de verdadeiros craques. Além disso, o evento impulsiona nossa rede hoteleira e alimentar, ajudando a movimentar a economia da cidade”, ressaltou o prefeito Vilmar Mariano que desejou sucesso a todos os times.

A cidade estará representada por 84 crianças, em sete categorias distintas (sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15 feminino), todas provenientes das escolinhas de futebol da Iniciação Esportiva, ação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

Para o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, as escolinhas de futebol nas comunidades são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. “É o nosso papel incentivar todas as modalidades esportivas, e o futebol tem sido um dos destaques com entregas de campos estruturados por todos os cantos da cidade, fornecimento de instrutores e materiais esportivos, para iniciação esportiva”, pontuou ele completando.

“E este evento em Aparecida é fundamental também para deslanchar a carreira no futebol de milhares de crianças, porque aqui temos olheiros de vários times do Brasil inteiro. Daqui pode sair a próxima estrela da Seleção Brasileira”, disse o secretário.

Para os atletas, como Davi Luiz de 10 anos, que representa o Aparecidense na categoria sub10, a participação no GO Cup representa mais do que competir, é uma oportunidade de mostrar o seu talento e vivenciar outras culturas. “A emoção é grande de mais uma vez representar Aparecida e mostrar meu talento como jogador, além disso vou conviver com gente de diversos países e línguas diferentes. É maravilhoso viver tudo isso aqui”.

Pai de atleta, Gleybson, de Rio Verde, inscreveu seu filho pela primeira vez no campeonato e ficou surpreso com a estrutura do campeonato. “Desde a inscrição a abertura e o suporte aos atletas, tudo impecável. Vale cada centavo gasto”, afirmou

Go Cup

O torneio, desde 2014, possui estrutura inspirada em campeonatos profissionais, além de ter o Complexo Esportivo com um área de 200 mil metros quadrados, com espaços de lazer e entretenimento. Os jogos classificatórios acontecem simultaneamente de hoje, segunda, até a próxima quinta-feira. As semifinais serão na sexta e a final acontece no próximo sábado (30/03), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.