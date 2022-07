Aparecida oferta mais de 700 vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Trabalho, oferta, nesta semana, mais de 700 vagas de emprego em diversas áreas e empresas na cidade. As vagas são cooptadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) junto aos Recursos Humanos das indústrias e empresas do município, com o objetivo de ofertar sempre centenas de oportunidades de trabalho aos moradores de Aparecida.

A partir desta segunda-feira, 11 de julho, estão disponíveis 709 vagas de emprego. Entre as principais vagas estão 56 para motoristas de caminhão, 50 para corretores de imóveis, 30 para portadores de deficiência e 20 para porteiro.

Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve buscar atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que é realizado por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento.

De segunda a sexta, o interessado pode comparecer presencialmente a uma das unidades SACdo Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Cidade Livre, SAC Veiga Jardim e SAC Polo Empresarial, além das lojas do SAC instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping com os documentos pessoais necessários.

O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura de Aparecida também está disponível para os empresários que buscam mão de obra para suas empresas. O número de WhatsApp disponível para as empresas realizarem o cadastro das vagas de emprego é (62) 9 9297-4113.

Vagas disponíveis no SIME de Aparecida

56 Motorista de caminhão

50 Corretor de imóveis

44 Auxiliar de produção

41 Vendedor interno

30 PCD

25 Auxiliar de caixa

23 Vendedor Externo

20 Mecânico de refrigeração

20 Porteiro

17 Auxiliar de limpeza

17 Operador de caixa

15 Ajudante de obras

15 Arte finalista

15 Assistente comercial

14 Operador de telemarketing

14 Teleoperador

12 Auxiliar de serviços Gerais

10 Ajudante de açougueiro (comércio)

10 Atendente de portaria

10 Auxiliar de armazém

10 Auxiliar de Departamento Pessoal

10 Auxiliar de Prevenção de perdas

10 Costureiro (a)

10 Engenheiro de produção

10 Oficial de manutenção predial

10 Padeiro

10 Promotor de vendas

10 Repositor de Hortifrúti

10 Técnico em manutenção

6 Auxiliar operacional

6 Balconista

6 Eletricista

6 Estagiário

5 Analista de tesouraria

5 Auxiliar de Açougueiro

5 Coordenador de Equipe

5 Eletricista de instalações

5 Engenheiro civil

5 Motorista entregador

5 Serviços Gerais

4 Ajudante de eletricista

4 Auxiliar de escritório

4 Auxiliar Financeiro

4 Cozinheiro geral

4 Empregada doméstica

4 Estoquista

4 Supervisor de Vendas

3 Assistente Contábil

3 Inspetor de qualidade

3 Motorista

3 Operador de Grua ou Guindaste (na construção civil)

3 Recepcionista

3 Repositor de mercadorias

3 Supervisor de compras

2 Analista Contábil

2 Analista de atendimento

2 Analista de mídia social

2 Auxiliar de cabeleireiro

2 Auxiliar em saúde bucal

2 Barbeiro

2 Camareiro de hotel

2 Consultor Comercial

2 Copywriter

2 Eletrotécnico

2 Encarregado de logística

2 Garçom

2 Representante comercial

2 Servente de obras

2 Supervisor de operações

2 Suporte Técnico

1 Analista de crédito

1 Analista de desenvolvimento de sistemas

1 Analista de licitações

1 Auxiliar administrativo

1 Auxiliar de cobrança

1 Auxiliar de Compras

1 Auxiliar de crédito e cobrança

1 Auxiliar de expedição

1 Auxiliar de mecânico

1 Babá

1 Chapeiro

1 Cuidador de idosos

1 Entregador

1 Faturista

1 Gerente de loja e supermercado

1 Gerente de restaurante

1 Jardineiro

1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

1 Motofretista

1 Recepcionista secretaria 1 Técnico de rede (telecomunicações