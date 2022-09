Aparecida promove sábado de vacinação contra a raiva em cães e gatos

Neste sábado, 17, a Secretaria Municipal de Saúde de realiza a vacinação antirrábica itinerante. Ao todo, serão nove bairros com pontos de atendimento disponível: Cândido de Queiroz, Papillon Park, Cruzeiro do Sul, Bairro Ilda, Jardim Nova Era, Vila Sul, Jardim Maria Inês, Cidade Vera Cruz e Vila Brasília. Os postos de imunização vão funcionar em unidades de saúde e escolas, das 8 às 17 horas. A ação é uma oportunidade para a população proteger gratuitamente seus cães e gatos contra a raiva, que é uma doença letal e transmissível ao ser humano.

A ação será o penúltimo sábado da Campanha de Vacinação Antirrábica. Desde o dia 27 de agosto a SMS tem passado por diferentes regiões da cidade, sempre aos finais de semana, levando a imunização gratuita aos animais domésticos. O objetivo é facilitar o acesso ao serviço. Além disso, a Unidade de Vigilância em Zoonoses, localizada no setor Pontal Sul, aplica a vacina antirrábica diariamente, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Quem tem mais de cinco animais domésticos também tem a facilidade de agendar a vacinação em domicílio. Assim, profissionais da SMS levam o imunizante até os animais. O agendamento é feito pelos números (62) 3545-5921 e (62) 3545-5922, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. O serviço de vacinação domiciliar também atende casos em que os tutores dos animais tenham dificuldade de locomoção, tais como pessoas acamadas e deficientes físicos, ou que têm animais mais agressivos.

Baixa adesão

A superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Daniela Ribeiro, alerta sobre os perigos da baixa procura pela vacinação antirrábica. Segundo ela, ao todo, o município aplicou 10.099 doses de vacina em cães e 1.299 em gatos: “Nossa meta é vacinar mais de 72 mil animais em Aparecida. Mas, até o momento, apenas 11.398 foram imunizados. Um dado bastante preocupante, já que a raiva mata tanto animais quanto seres humanos”.

Daniela explica ainda que no Brasil a doença foi controlada por meio da vacinação, mas que neste ano o país já registrou um caso de contaminação em humano, o que não ocorria desde 1978. “Não podemos baixar a guarda. A imunização é anual e protege toda a comunidade. Cães e gatos contaminados com a raiva podem vir a óbito em até uma semana após apresentar sinais como agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. A transmissão para os seres humanos ocorre por contato com a saliva, mordidas e arranhões de animais contaminados”.

Regras

O chefe da Unidade de Vigilância em Zoonoses, Thulio Durães, explica que para receber a imunização os cães e gatos têm que ter mais de três meses de idade, incluindo fêmeas prenhas ou que acabaram de ter filhotes e estejam amamentando: “A vacinação antirrábica só não é indicada para animais doentes, desnutridos, com alta carga parasitária e em condições de estresse. De qualquer forma, antes da aplicação, nossa equipe avalia cada caso e orienta os tutores”.

Postos em funcionamento neste sábado (17 de setembro):

UBS Cândido de Queiroz

UBS Papilon Park

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

Cais Nova Era

Escola Municipal Rogério Bonifácio

Escola Municipal Giomar Rosa de Oliveira

Escola Municipal Cidade Vera Cruz

Colégio Estadual Professor Gervásio S. Dourado.