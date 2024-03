Após operação, Luan Alves anuncia saída da AMMA

Luan Alves, um dos alvos da Operação realizada pela Polícia Civil na Prefeitura de Goiânia por suspeita de fraude em licitações, anunciou sua saída da presidência da Agência Municipal de Meio Ambiente. A exoneração foi anunciada nesta sexta-feira (22). No lugar dele, Nadim Neme Neto, que também é advogado de Luan e vice-presidente da Amma, assume a presidência.

Em vídeo feito ao lado do prefeito Rogério Cruz, Luan afirma deixar o cargo por estar “almejando outros projetos”. Ele é pré-candidato a vereador e originalmente planejava deixar a presidência da Amma no dia 5 de abril. “Queria agradecer por esse tempo que o senhor me deu a oportunidade de ser seu auxiliar, de fazer políticas públicas pelo nosso meio ambiente. Estou muito feliz e quero deixar claro: o senhor pode contar comigo em qualquer que seja a situação”, disse Luan. O prefeito também fez um agradecimento a Luan “por todo o empenho” em sua passagem pela gestão municipal. “Só tenho a desejar sucesso na sua jornada daqui pra frente”, completou o chefe do Executivo municipal.