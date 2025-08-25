Após veto derrubado, Prefeitura de Goiânia instala Fórum de Mudanças Climáticas

O enfrentamento à crise climática em Goiânia acaba de ganhar um importante reforço, a Prefeitura de Goiânia lança nesta quarta-feira, 27, o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas (GynClima), criado pela Lei nº 11.381/2025, de autoria da vereadora Kátia Maria (PT). O projeto havia sido vetada pelo então prefeito Rogério Cruz, mas teve o veto derrubado pela Câmara Municipal. O evento de abertura acontece às 16h, no Salão Nobre do Paço Municipal.

“A derrubada do veto e a promulgação dessa lei representam uma vitória para Goiânia e para todos que acreditam na necessidade urgente de enfrentar os impactos da crise climática. O Fórum será um espaço para pensar soluções e agir coletivamente”, afirma a vereadora Kátia.

Coordenado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), o GynClima tem como objetivo desenvolver estratégias, pesquisas e propostas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, apoiar ações educativas, estimular o uso de tecnologias limpas e propor políticas que conciliem desenvolvimento econômico e proteção ambiental.

Fórum

O Fórum contará com câmaras técnicas permanentes voltadas para mitigação, adaptação, políticas públicas, monitoramento e controle. Durante o evento desta quarta, será feito o ato simbólico de nomeação dos membros do Fórum, que contará com representantes do Poder Executivo, da Câmara Municipal, Governo Estadual, universidades, entidades do setor produtivo e OAB. Já a primeira reunião oficial do GynClima será realizada na quinta-feira (28/8), às 9h, na Câmara Municipal de Goiânia.

