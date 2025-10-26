search
Brasil

Apostas de Goiás levam mais de R$ 111 mil na Mega-Sena

Três apostas goianas acertaram cinco dezenas e dividiram o prêmio secundário do concurso 2932; bolão de Bela Vista de Goiás levou a maior parte, com mais de R$ 55 mil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/10/2025 - 09:02

Prêmio principal saiu para Ourinhos (SP). Sortudo levou R$ 96.166.949,14.

O sábado (26) foi de sorte para apostadores de Goiás. Três apostas feitas no Estado acertaram cinco números no concurso 2932 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, e juntas levaram R$ 111.193,20. As apostas premiadas foram registradas nas cidades de Anápolis, Rio Verde e Bela Vista de Goiás, e fazem parte da lista de 144 bilhetes que acertaram a quina no sorteio.

Os números sorteados foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

Em Anápolis, um apostador que registrou uma aposta simples na Lotérica AnaShopping Ltda levou R$ 27.798,30. O mesmo valor foi pago à aposta vencedora de Rio Verde, também simples, feita na Lotérica Morada do Sol. Já em Bela Vista de Goiás, a sorte sorriu para um bolão com 30 cotas, registrado na Lotérica Las Vegas, que faturou R$ 55.596,60 — valor que será dividido entre os participantes do grupo.

No total, as apostas goianas somaram mais de R$ 111 mil em prêmios. O prêmio máximo do sorteio saiu para Ourinhos (SP). A aposta vencedora, também simples, acertou as seis dezenas e garantiu um prêmio de R$ 96.166.949,14 ao novo milionário paulista.

Segundo a Caixa, além das 144 apostas que acertaram cinco números, outras 6.869 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmios próximos de R$ 1 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a terça-feira (28), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6.

A Mega-Sena é o principal concurso de loterias do país e continua despertando o interesse dos goianos, que tradicionalmente figuram entre os estados com maior número de apostas registradas. Em Goiás, a esperança agora é que a próxima bolada milionária tenha destino certo: o coração do Centro-Oeste.

