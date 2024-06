Apreensão de Ecstasy  avaliada em quase um milhão de reais em Goiás

Em abril deste ano, foram apreendidos mais de 18 mil comprimidos de ecstasy escondidos em latas de suplementos alimentares, avaliados em quase um milhão de reais. A carga, vinda do Rio de Janeiro, tinha como destino traficantes goianos.

As investigações identificaram a pessoa responsável pela distribuição da droga. O indivíduo foi encontrado em sua casa, na Vila Santa Helena, em Goiânia, onde foram apreendidos mais de 600 comprimidos de ecstasy, porções de skunk, MDMA, balança de precisão e material para embalar as drogas. Segundo o suspeito, ele vendia as drogas em festas eletrônicas.