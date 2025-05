China anuncia isenção temporária de visto para brasileiros a partir de junho de 2025

A Embaixada da China no Brasil confirmou que, a partir de 1º de junho de 2025, cidadãos brasileiros portadores de passaportes comuns poderão entrar na China sem a necessidade de visto para estadias de até 30 dias. A medida, válida até 31 de maio de 2026, abrange viagens para turismo, negócios, visita familiar, intercâmbio e trânsito.

De acordo com comunicado oficial divulgado pela Embaixada, a isenção de visto é válida apenas para portadores de passaportes comuns e para permanências que não ultrapassem 30 dias. Brasileiros que desejarem permanecer por período maior ou viajar por outros motivos deverão solicitar o visto conforme os procedimentos habituais.

A iniciativa faz parte de um esforço do governo chinês para incentivar o intercâmbio cultural e o turismo entre os países da América do Sul, incluindo Argentina, Chile, Peru e Uruguai, que também estão contemplados com a mesma isenção.

A Embaixada da China ressalta que o horário de referência para a validade da medida é o horário oficial de Pequim, ou seja, a isenção será válida a partir da meia-noite do dia 1º de junho de 2025 até as 24 horas do dia 31 de maio de 2026.

Essa nova regra facilita a entrada dos brasileiros na China, um dos principais destinos turísticos e de negócios da Ásia, e deve contribuir para a ampliação das relações econômicas e culturais entre os dois países.

Para mais informações, a Embaixada da China recomenda que os interessados consultem seus canais oficiais, a fim de esclarecer dúvidas sobre os requisitos e os procedimentos para entrada no país.