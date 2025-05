A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (14), um homem pelo crime de armazenamento de pornografia infantil. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de crimes de pornografia infantil na internet, no município de Itumbiara (GO).

A operação é fruto de investigação que apontou o envio de, pelo menos, 185 imagens de abuso sexual infantojuvenil, utilizando uma plataforma digital. A partir dessas evidências, foi autorizada a diligência judicial para aprofundamento das apurações.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram, no telefone celular do investigado, 40 fotografias e 1.731 vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, armazenados em um aplicativo de mensagens. Outras dezenas de arquivos com o mesmo conteúdo foram encontrados na galeria nativa de fotos do aparelho.

Diante dos elementos colhidos, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja natureza é hedionda, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

Os materiais apreendidos, incluindo celulares e dispositivos de armazenamento, serão submetidos à perícia. O investigado foi encaminhado à unidade prisional de Itumbiara, onde permanecerá à disposição da Justiça.

