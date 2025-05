A tradicional Exposição Agropecuária de Goiânia, que chega à sua 78ª edição, contará com um esquema especial de trânsito e segurança para garantir a mobilidade e a tranquilidade do público. O evento acontece entre os dias 15 e 25 de maio, no Parque de Exposições da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), e deve atrair milhares de visitantes à Região Central da capital.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, as principais intervenções já começaram nesta semana e serão ampliadas nos dias de shows e finais de semana, quando a movimentação é mais intensa. Entre as medidas, estão interdições de cruzamentos, alterações de sentido de vias e restrições de estacionamento em pontos estratégicos ao redor do parque.

Confira os principais ajustes no trânsito:

5ª Avenida com Avenida Armando de Godoy: cruzamento fechado. Apenas a conversão à direita será permitida para quem trafega na Avenida Armando de Godoy. Para acessar a Avenida Independência, condutores deverão utilizar a Rua 206-A.

Avenida 1 com Avenida Eng. Fuad Rassi: cruzamento fechado a partir das 17h, com via em sentido único durante os dias de shows e finais de semana.

Proibição de estacionamento: será proibido estacionar do lado do Parque durante todo o evento nas seguintes vias: Avenida Eng. Fuad Rassi, Avenida 1, Rua 257, 5ª Avenida, Avenida Independência e Rua 227.

Segurança reforçada

Para garantir a segurança de expositores e visitantes, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atuará com patrulhamento fixo e rondas permanentes em parceria com a Polícia Militar, que manterá policiamento ostensivo na área interna e externa do evento. As forças de segurança terão atuação reforçada especialmente nos dias de grandes atrações musicais. A expectativa é de que a operação garanta mais segurança viária, ordenamento do trânsito e proteção ao público durante os 15 dias de programação.

