Aprovado projeto política para diagnóstico e tratamento de ansiedade e de depressão

Goiás poderá instituir a Política Estadual de Diagnóstico e Tratamento de Transtornos de Ansiedade Generalizada e de Síndrome da Depressão. A proposta é do deputado Gustavo Sebba (PSDB), com o projeto de lei nº 3987/19, que foi aprovado em segunda votação nesta quinta-feira, 3. A matéria segue agora para sanção da Governadoria.

A política preconizada na matéria tem por objetivo detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer, prevenindo seu aparecimento; efetuar pesquisas visando o diagnóstico precoce da doença e respectivos distúrbios; evitar ou diminuir as graves complicações para a população decorrentes de desconhecimentos acerca da doença, em suas mais diversas formas; unir ações e esforços entre o poder público, a sociedade civil organizada e entidades não governamentai na identificação, cadastramento e acompanhamentos de pacientes da rede pública diagnosticados com a doença; conscientização de pacientes e de pessoas que desenvolvem atividades junto às unidades de saúde municipais quanto aos sintomas e à gravidade da doença; e abordagem do tema como forma de disseminar informações a respeito da doença.

“Por muito tempo as pessoas tiveram uma ideia de que depressão era uma demonstração de fraqueza. No entanto, felizmente, no campo atual sabe-se que é uma doença que pode trazer consequências desastrosas como suicídio, que aumentou consideravelmente entre os adolescentes. Assim, convém discutir as principais causas da depressão entre os jovens e adultos”, justifica o deputado.

O parlamentar considera que não é tarefa fácil acabar com o distúrbio da depressão, visto que essa é uma doença psicológica. “Portanto, é imperioso criarmos políticas sociais que disponibilizem gratuitamente psicólogos e psiquiatras para diagnosticar, tratar e acompanhar os jovens nessa situação. Além disso, é imprescindível que as mídias sociais criem mais campanhas voltadas a jovens contra a depressão. É indispensável também a atuação da família. Vale apena ressaltar que a depressão, em muitos casos, é negligenciada enquanto doença, resultando em um diagnóstico tardio e agravamento do quadro depressivo. Isso acontece porque existe um preconceito ao estigmatizar o depressivo como preguiçoso e desanimado.”

Ainda de acordo com Gustavo Sebba, o próprio indivíduo tenta camuflar a doença, fingindo que tudo está bem, com o objetivo de não receber julgamentos, tornando a doença ainda mais perigosa, segundo especialistas da Organização Mundial de Saúde. “Medidas devem ser apoiadas pelo Governo Federal através de subsídios para o aumento do efetivo de médicos especialistas, em hospitais públicos, tornando o atendimento e diagnóstico de novos casos mais eficiente e acessível à população”, defende.