Assembleia instala Frente Parlamentar de Combate ao Aborto

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) instalou, na tarde desta terça-feira, 8, a Frente Parlamentar de Combate ao Aborto “Pró-Vida”. Presidida pelo deputado Cairo Salim (PSD), a reunião aconteceu na sala de comissões do Palácio Maguito Vilela, com a participação dos deputados Fred Rodrigues (DC), Issy Quinan (MDB), Talles Barreto (UB), Dra. Zeli (UB), Coronel Adailton (Solidariedade) e apoiadores da pauta.

Com duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis, a frente tem como objetivo, conforme Salim, conscientizar a população a respeito dos males que o aborto pode causar. “Essa frente parlamentar tem a finalidade de acompanhar e fiscalizar os programas e políticas públicas governamentais destinadas à proteção e à garantia dos direitos à vida da gestante e do nascituro”, pontuou o deputado.

Dentre as atribuições da Frente Parlamentar Pró-Vida, estão as seguintes: promoção de debates e palestras destinadas às gestantes, divulgação os métodos de contracepção permitidos pela legislação e conscientização sobre os efeitos psicológicos e colaterais do aborto tanto para a mulher, quanto para o feto, e promoção discussões e debates com o objetivo de assegurar meios necessários para garantir a saúde física e mental da mulher e de sua família.

Após a aprovação do regimento de criação da associação, Cairo Salim destacou que a questão do combate ao aborto está “no coração de parlamentares que defendem a família e os princípios cristãos”. “A maternidade nada mais é do que uma benção, não só para as mulheres, como para as famílias”, ponderou o deputado.

Salim evidenciou, ainda, as consequências físicas e mentais que podem ser causadas pelo aborto. O parlamentar apontou estimativas, dentre elas de que mais de 6.9 milhões de mulheres sofrem complicações de um aborto, a cada ano, em todo o mundo. O deputado enfatizou, também, um levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) que estimou, em 2008, conforme o deputado, que cerca de 13% das mortes de mães em todo o mundo foram devido ao aborto inseguro. Segundo ele, no Brasil, o aborto está entre as cinco principais causas de mortalidade materna.

Além de Cairo Salim, na função de presidente, a Frente Parlamentar de Combate ao Aborto é composta pelos deputados subsequentes: Amauri Ribeiro, Amilton Filho, André do Premium, Charles Bento, Coronel Adailton, Fred Rodrigues, Issy Quinan, Lineu Olimpio, Ricardo Quirino, Talles Barreto, Veter Martins, Wagner Neto, Wilde Cambão e Dra. Zeli.

Em favor da vida

Presente na reunião de abertura, Fred Rodrigues enalteceu a iniciativa da criação da frente parlamentar contra o aborto, com a afirmativa de ser “mais do que um projeto político, um projeto de vida”. Em favor da preservação da gestação, o parlamentar argumentou que o aborto também é uma forma de assassinato. “Matar uma criança é errado, independentemente de ela estar dentro ou fora da barriga da mãe”, disse.

Fred Rodrigues destacou, ainda, as complicações psicológicas que podem ser desencadeadas por mães que praticaram o aborto: “Já participei de debates, encontros e fóruns contra o aborto, e lá tinham mulheres destroçadas, porque foram levadas a cometer esse crime contra os seus filhos”, relatou. Além disso, evidenciou a manutenção da vida como uma forma de progresso: “O aborto não está ligado à modernidade. Pelo contrário, o progresso veio quando a vida inocente passou a ser defendida”, frisou.

Issy Quinan também parabenizou a iniciativa da Frente Parlamentar Pró-Vida, com a defesa da necessidade em fomentar o debate a respeito da temática: “Eu julgo que este tema é de absoluta relevância dentro do contexto social que vivemos no presente instante. Na medida em que todos nós somos cristãos e acreditamos na vida, no ser humano, na boa índole das pessoas, é óbvio que acreditamos também que esse movimento ganhará forte amplitude e será objeto de participação de outros tantos integrantes da sociedade e movimentos organizados”.

O deputado Veter Martins fez coro aos discursos anteriores e se colocou à disposição da associação para levar adiante a pauta do combate ao aborto: “Essa comissão veio em um momento oportuno para que possamos ampliar os debates e promover mais reuniões em favor da vida”, ponderou. “Um Estado goiano, cristão. Neste momento, tenho certeza que os que estão nos ouvindo se orgulham por nos ter colocado como representantes”, salientou Dra. Zeli.

Um novo encontro será, de acordo com Cairo Salim, agendado com a presença de especialistas, para ampliação do debate de combate ao aborto no Parlamento goiano. “Vamos rogar para que os trabalhos tenham os frutos que buscamos”, enfatizou Coronel Adailton, ao também agradecer a oportunidade em participar do colegiado.