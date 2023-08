Convite da CPI do MST não era direcionado a “amigos” de Mofatto

A deputada federal Magda Mofatto publicou nas suas redes sociais um vídeo direcionado à deputada federal e delegada Adriana Accorsi sobre o acontecido nesta segunda-feira (14), na Prefeitura de Hidrolândia. Na ocasião, Adriana foi impedida de entrar pela parlamentar na reunião. “Eu convidei meus amigos do MST. A senhora não foi convidada, porque a senhora não é minha amiga”, disse Moffato.

No entanto, na agenda encaminhada pela assessoria de Magda, o material diz: “Agenda da CPI do MST hoje, 14 de agosto de 2023, em Goiás. Deputada federal Magda Mofatto e equipe da CPI visitam 9h a Prefeitura de Hidrolândia; depois a fazenda São Lukas e a sede do Incra”.

Adriana Accorsi é barrada

A deputada federal e delegada Adriana Accorsi foi barrada na manhã de hoje de participar de uma reunião de diligência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento Sem Terra (CPI do MST), pela colega de bancada goiana, Magda Mofatto.

Adriana gravou um vídeo com o momento em que ela é impedia pela outra parlamentar goiana, em que Moffato alega que a delegada não faz parte da CPI. No entanto, de acordo com documentos da própria Câmara dos Deputados, e publicado nas redes sociais Adriana Accorsi fez questão de lembrar não apenas que é membra da Comissão, mas como integra a mesma como titular.