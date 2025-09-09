Atende Fácil na Avenida Mangalô amplia atendimento à população

Com a entrega de unidade do Atende Fácil na Avenida Mangalô, no Setor Morada do Sol, a Região Noroeste, que estava sem posto de atendimento há mais de um ano e meio, voltou a ter acesso facilitado a serviços da administração pública. A iniciativa integra a estratégia da gestão Sandro Mabel de descentralizar o atendimento. Além da unidade da Mangalô, a atual gestão abriu uma unidade na sede do Imas, na Região Central, garantindo maior capilaridade e acesso facilitado à população.

“Tenho certeza de que, com essa estrutura, a região ganha uma grande facilidade para os atendimentos dos serviços da prefeitura, e também mais movimento para a Galeria Mangalô, que cedeu espaço para a instalação do novo Atende Fácil aqui. Essa unidade vai incluir a Junta Militar, que também passará a atender no local”, afirmou o prefeito Sandro Mabel durante a inauguração, no último dia 30 de setembro.

No espaço, os cidadãos já encontram serviços como Junta Militar, IPTU, cadastro de empresas e processos administrativos, entre outros. Para os moradores, a volta do posto representa menos deslocamentos e mais agilidade no dia a dia. “É ótimo ter essa possibilidade perto de casa. Facilita muito, porque muita gente tem dificuldade de mobilidade e antes precisava ir até longe para resolver alguma coisa”, destacou o comerciante Fernando Ferreira Rodrigues, de 36 anos, que já utilizou os serviços no primeiro dia de funcionamento.

A vendedora Nayara Gomes, de 19 anos, moradora da região, também ressaltou os benefícios da reabertura. “Ficou muito mais fácil. A gente já resolve tudo aqui, sem precisar pegar ônibus ou carro para ir até outras unidades. Ajuda bastante a vida das pessoas”, afirmou.

Para a contadora Jennifer Oliveira Araújo, de 42 anos, a nova unidade também facilitou bastante. “Os outros postos ficam longe do meu trabalho. Aqui já resolvi o que precisava, de forma rápida e fácil”, contou.

“Antes eu tinha que ir até o Paço ou à Cidade Jardim, muito longe e no meio da correria do dia. Agora consegui resolver meus documentos sem precisar faltar no trabalho. Para mim, foi um alívio enorme”, contou a auxiliar de limpeza, Maria Criseide Alves Rios, de 60 anos.

Para a cuidadora Lúcia Cândida, de 68 anos, que foi uma das primeiras atendidas no novo espaço, a descentralização deveria ser expandida. “Aqui ficou ótimo, porque não precisamos nos deslocar até a prefeitura, que é muito longe. Acho que deveriam levar essas unidades também para outras regiões, para facilitar ainda mais para o povo”, disse.

Segundo o supervisor de atendimento da unidade, Tony Victor, os serviços mais procurados são Junta Militar e IPTU. “O importante é que os atendimentos que existem nas demais unidades também podem ser feitos aqui”, explicou Tony, ao detalhar que a ampliação do atendimento representa menos filas, menos deslocamentos e mais qualidade nos atendimentos da capital.

“Fiquei sabendo dessa unidade quando tentei resolver um problema relacionado a uma multa de trânsito e me indicaram vir para cá. Achei o atendimento fácil, simples e ágil. Moro em Goianira e, se tivesse que me deslocar até o Paço Municipal, seria muito longe. Agora que conheci, vou indicar outras pessoas, porque realmente está aprovado”, compartilhou Luiz Holanda, de 50 anos.

A unidade da Galeria Mangalô tem estacionamento gratuito e está localizada na Avenida Mangalô, n° 1630, no Setor Morada do Sol. Já a unidade do Imas fica na Avenida Paranaíba, 1413, Setor Central. O atendimento Atende fácil ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.