Atleta morre durante maratona em Goiânia

A 7ª edição da Meia Maratona Internacional de Goiás, realizada neste domingo (28) em Goiânia, terminou em luto. O atleta Paulo Cézar da Silva, de 59 anos, sofreu um mal súbito enquanto percorria os 21 km da prova e não resistiu.

Segundo a organização, equipes médicas que acompanhavam o evento prestaram atendimento imediato. O corredor foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas o óbito foi confirmado pela unidade.

A corrida contou com estrutura de emergência composta por UTIs móveis, ambulâncias e pontos de hidratação a cada 2 km. Staffs também estavam distribuídos ao longo do percurso para monitorar os competidores. A prova é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e tinha seguro específico para os participantes.

Em nota, a comissão organizadora lamentou profundamente o ocorrido, prestou solidariedade à família e aos amigos de Paulo Cézar e reafirmou o compromisso com a segurança dos atletas. “Todos os protocolos previstos foram seguidos, mas infelizmente não foi possível evitar a fatalidade”, destacou.

Apesar da tragédia, a organização reforçou que a Meia Maratona seguirá com medidas de prevenção e acompanhamento médico para garantir o bem-estar dos participantes em futuras edições.

Leia a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a organização da 7ª Meia Maratona Internacional de Goiás comunica o falecimento de um atleta participante, ocorrido neste domingo, 28 de setembro de 2025, durante o percurso de 21 km.

O corredor de 59 anos, sofreu um mal súbito durante a prova, e imediatamente recebeu todo o atendimento necessário no local, sendo prontamente assistido pelas equipes médicas presentes, e encaminhado ao hospital HUGO, onde fora atendido pelas equipes médicas do hospital. Ressaltamos que o evento contou com UTIs Móveis 100% equipadas, com estrutura de emergência de alta complexidade. O atleta foi socorrido e encaminhado ao hospital mais próximo, mas infelizmente veio a óbito.