Cidades

Atleta morre durante maratona em Goiânia

Paulo Cézar da Silva, de 59 anos, sofreu um mal súbito enquanto percorria os 21 km da prova


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/09/2025 - 10:56

Paulo Cézar da Silva
Paulo Cézar da Silva tinha 59 anos (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

A 7ª edição da Meia Maratona Internacional de Goiás, realizada neste domingo (28) em Goiânia, terminou em luto. O atleta Paulo Cézar da Silva, de 59 anos, sofreu um mal súbito enquanto percorria os 21 km da prova e não resistiu.

Segundo a organização, equipes médicas que acompanhavam o evento prestaram atendimento imediato. O corredor foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas o óbito foi confirmado pela unidade.

A corrida contou com estrutura de emergência composta por UTIs móveis, ambulâncias e pontos de hidratação a cada 2 km. Staffs também estavam distribuídos ao longo do percurso para monitorar os competidores. A prova é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e tinha seguro específico para os participantes.

Em nota, a comissão organizadora lamentou profundamente o ocorrido, prestou solidariedade à família e aos amigos de Paulo Cézar e reafirmou o compromisso com a segurança dos atletas. “Todos os protocolos previstos foram seguidos, mas infelizmente não foi possível evitar a fatalidade”, destacou.

Apesar da tragédia, a organização reforçou que a Meia Maratona seguirá com medidas de prevenção e acompanhamento médico para garantir o bem-estar dos participantes em futuras edições.

Leia a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a organização da 7ª Meia Maratona Internacional de Goiás comunica o falecimento de um atleta participante, ocorrido neste domingo, 28 de setembro de 2025, durante o percurso de 21 km.

O corredor de 59 anos, sofreu um mal súbito durante a prova, e imediatamente recebeu todo o atendimento necessário no local, sendo prontamente assistido pelas equipes médicas presentes, e encaminhado ao hospital HUGO, onde fora atendido pelas equipes médicas do hospital. Ressaltamos que o evento contou com UTIs Móveis 100% equipadas, com estrutura de emergência de alta complexidade. O atleta foi socorrido e encaminhado ao hospital mais próximo, mas infelizmente veio a óbito.

A Meia Maratona Internacional de Goiás é um evento homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com o permit n° 30/2025, realizada com todas as autorizações legais, seguro específico para a prova e dentro dos parâmetros de segurança exigidos para competições oficiais. Todo o percurso contou com pontos de hidratação a cada 2km, e em todo percurso foram posicionados staffs de controle de percurso, assistência e pontos críticos.

