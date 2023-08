Atrasando a pizza

Por Andrea Bahia

A conclusão da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga irregularidades na Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) foi prorrogada mais uma vez. Desta vez, o presidente da CEI, vereador Ronilson Reis (sem partido), transferiu para o dia 31 de agosto a apresentação do relatório da investigação.Isso foi feito no dia em que estava marcado para que o relator Thialu Guiotti (Avante) apresentasse seu parecer

A primeira data aventada para conclusão da CEI da Comurg, instalada em 14 março deste ano, foi 30 de maio, o que não ocorreu; pensaram em 30 de junho, o que também acabou frustrado. Posteriormente, o relator propôs que a investigação fosse encerrada em 29 de junho, com a entrega do relatório em 17 de agosto, lembrando que a comissão está dentro do prazo de 120 dias.

Para piorar, os integrantes da CEI não se entendem em relação à finalização dos trabalhos. Enquanto o presidente da comissão, vereador Ronilson Reis, defende que o relatório seja apresentado primeiro aos integrantes da CEI antes de ir ao Plenário, o relator Thialu Guiotti afirma que seu parecer será divulgado para todos os vereadores.

As comissões são instrumentos de investigação que produzem relatórios para que outras autoridades possam atuar para corrigir as irregularidades e, eventualmente, punir os culpados. O receio dos vereadores é que a CEI não faça uma coisa nem outra.

Se oficialmente a comissão pode vir a ser concluída ao fim do mês, a investigação já perdeu o fôlego faz tempo. As últimas sessões não tiveram quórum para serem abertas e a última lista de convocados a serem ouvidos ficou esquecida em alguma gaveta da sala.

Resta saber o encaminhamento que os vereadores irão dar às graves irregularidades que vieram à tona durante a investigação: pagamentos antecipados de obras e serviços não realizados; desvio de recursos para outros fins; dívidas de toda natureza e débitos com INSS, FGTS e Imas.

Porque o motivo para o esvaziamento da comissão é de conhecimento de todos: parentes e assessores de vereadores membros da CEI receberam cargos na administração Rogério Cruz. Certamente, a CEI da Comurg deve engrossar a lista de pizzas da casa parlamentar de Goiânia.