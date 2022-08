Audiência pública discute Palácio da Cultura

A Câmara Municipal de Goiânia promoveu, no Plenário da Casa, sob iniciativa do vereador Mauro Rubem (PT), audiência pública para debater a construção do Palácio da Cultura na antiga sede da Assembleia Legislativa, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. O evento – realizado de forma híbrida, presencial e online, por meio de plataformas digitais, com transmissão pelo canal da Câmara no YouTube – contou com a presença de agentes e produtores culturais, artistas e coletivos de diferentes segmentos atuantes na área, representantes de entidades classistas, de instituições de ensino e de órgãos governamentais.

Transferida, há cerca de seis meses, para o Park Lozandes, Região Sudeste da capital, a Assembleia Legislativa de Goiás funcionou, durante mais de 60 anos, no prédio pertencente à Prefeitura de Goiânia. Com a devolução do imóvel, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou, em março passado, que o local será destinado ao Palácio da Cultura, aonde passarão a funcionar a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Centro Livre de Artes, o Museu de Arte de Goiânia e a Orquestra Sinfônica.

Durante a realização da audiência pública, os pronunciamentos da maioria de artistas e produtores culturais foram em apoio à iniciativa, mas, também, de expectativas quanto às ações a serem desenvolvidas no novo local e o incremento de políticas públicas efetivas para o segmento, na cidade. Eles destacaram a importância de um lugar que não só abrigue grupos e organizações culturais; reivindicaram que o espaço possibilite, ainda, a exposição e a comercialização de produtos.

Presente ao debate, o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, ressaltou que a ideia é transferir, para o local, o Cine Ouro, a Orquestra Sinfônica de Goiânia e o Coro Juvenil. De acordo com ele, a estrutura do prédio é ideal para abrigar diferentes projetos e manifestações artísticas. “O espaço é amplo o suficiente para abrigar os grupos, estimular a Arte e levar bem-estar e cultura à população goianiense”, disse.

Os participantes do evento decidiram, junto com o vereador Mauro Rubem, apresentar uma moção de apoio à instalação do Palácio da Cultura no antigo prédio da Assembleia Legislativa. Por enquanto, não há data oficial para a inauguração do novo centro cultural. A expectativa é de que, ainda este ano, todo o espaço esteja ocupado.