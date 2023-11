Avião com 450kg de cocaína é apreendido em Minaçu

Um avião que transportava 450kg de cocaína foi apreendido durante uma operação da Polícia Federal, em Minaçu, no interior do Estado. Segundo os agentes, a aeronave saiu da Bolívia e pousou numa pista clandestina no estado. O grupo já era monitorado pela PF e foi interceptado no momento do pouso.

Quatro pessoas foram presas. Como o nome delas não foi divulgado, nós conseguimos ir atrás das defesas. Um dos detidos, o piloto, seria da Força Aérea Boliviana e os demais brasileiros.

A Polícia Federal informou que está apurando qual seria o destino final da droga.