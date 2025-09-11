search
Brasil

BC obriga bancos a rejeitarem pagamentos para contas suspeitas

A medida é válida para todas as formas de pagamento, como Pix, TED e outros instrumentos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/09/2025 - 11:46

Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Apesar da medida entrar em vigor imediatamente, bancos têm até 13 de setembro para adaptar sistemas. (Imagem: reprodução)

O Banco Central (BC) aprovou uma nova norma que exige que todas as instituições financeiras rejeitem pagamentos destinados a contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude. A medida, válida para todas as formas de pagamento, como Pix, TED e outros instrumentos, entra em vigor imediatamente, mas os bancos têm até 13 de outubro de 2025 para adaptar seus sistemas e rotinas à nova regra.

De acordo com o BC, a norma está prevista na Resolução BCB nº 501 e altera procedimentos anteriores que tratavam da prevenção de fraudes no sistema de pagamentos.  As instituições deverão usar todas as informações disponíveis — públicas e privadas — como bases de dados eletrônicos, sistemas internos e outras fontes para identificar quando uma conta possa estar ligada a atividades ilícitas ou fraudes.

Também será obrigação das instituições comunicarem ao titular da conta quando as medidas forem tomadas, caso haja suspeita justificada de fraude e eventual bloqueio da conta. O BC justificou a iniciativa como parte dos esforços para fortalecer os protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional, sobretudo diante dos recentes casos de ataques cibernéticos e uso indevido de dados em transações financeiras.

Além da rejeição automática de pagamentos para contas suspeitas, a norma estabelece que as instituições mantenham uma política clara de prevenção, incluindo práticas consistentes de monitoramento das transações e análise de risco.

O descumprimento da norma poderá acarretar sanções, ainda que o BC não tenha detalhado todas as penalidades específicas na publicação inicial. Entre outras regras recentes anunciadas pelo BC, há também limitação de valores para TED e Pix em determinadas categorias de instituições de pagamento não autorizadas, bem como exigências mais rígidas para prestadores de serviços de tecnologia ligados a transações financeiras.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Síndrome Respiratória vacinação
Brasil

Brasil terá vacina contra vírus da bronquiolite no SUS a partir de novembro

11/09/2025
bomba aeroporto Brasília
Brasil

PF prende homem condenado por atentado ao aeroporto de Brasília

10/09/2025
pobreza
Brasil

Número de famílias em situação de pobreza cai 25% em dois anos

09/09/2025
dinheiro esquecido
Brasil

Mais de 52 milhões de pessoas têm dinheiro esquecido em bancos, informa BC

09/09/2025
Lei Igualdade salarial
Brasil

Lei de Igualdade Salarial: MTE fiscaliza mais de 800 empresas

08/09/2025
Horóscopo de hoje, 11 de setembro de 2025: quinta-feira traz equilíbrio e foco no essencial
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 11 de setembro de 2025: quinta-feira traz equilíbrio e foco no essencial

11/09/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Brasil

BC obriga bancos a rejeitarem pagamentos para contas suspeitas

11/09/2025
Juíza de Goiás recebe apoio da Asmego após risada em audiência de custódia: “Equilíbrio entre firmeza e dignidade humana”
Justiça

Juíza de Goiás recebe apoio da Asmego após risada em audiência de custódia: “Equilíbrio entre firmeza e dignidade humana”

11/09/2025
Dia do Cerrado: os serviços ecossistêmicos e seus benefícios para a sociedade e a economia
Meio Ambiente

Dia do Cerrado: os serviços ecossistêmicos e seus benefícios para a sociedade e a economia

11/09/2025
Pesquisa