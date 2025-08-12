Bispo é filmado de calcinha e peruca em Goiânia

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11/8) mostra o bispo Eduardo Costa usando calcinha e peruca loira enquanto caminha próximo a um bar, em Goiânia (GO). As imagens, divulgadas pela página Goiânia Mil Graus e enviadas por uma seguidora, rapidamente ganharam repercussão e levaram o líder religioso a se manifestar.

A denunciante que enviou o vídeo afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e costuma frequentar a porta de bares da região. Nos comentários, internautas disseram reconhecer o bispo e relataram situações semelhantes. Uma pessoa afirmou ter trabalhado para ele e contou que, anos atrás, a ex-esposa teria flagrado o religioso “de vestidinho vermelho” próximo a motéis.

Após a repercussão, Eduardo Costa gravou um vídeo ao lado da atual esposa, missionária Valquíria Costa, alegando que a vestimenta foi utilizada “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal”. Segundo ele, a gravação foi feita por alguém que tentou extorqui-lo, exigindo pagamento até o meio-dia para não divulgar as imagens.

O bispo disse que não cedeu à chantagem e afirmou que a esposa tinha conhecimento da investigação, embora não soubesse de todos os detalhes. Eduardo classificou o episódio como “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem”, mas não informou se registrou ocorrência policial.