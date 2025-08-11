Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos para o mês de agosto

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família nesta segunda-feira (18) e serão feitos até o dia 23, os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 até o final 0. Ao todo, no último mês, cerca de 19,6 milhões de famílias receberam o benefício.

Veja as datas:

NIS de final 1: 18/8

18/8 NIS de final 2: 19/8

19/8 NIS de final 3: 20/8

20/8 NIS de final 4: 21/8

21/8 NIS de final 5: 22/8

22/8 NIS de final 6: 25/8

25/8 NIS de final 7: 26/8

26/8 NIS de final 8: 27/8

27/8 NIS de final 9: 28/8

28/8 NIS de final 0: 29/8

O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600, que podem ser acrescidos de três adicionais cumulativos:

Seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança, segundo o Benefício Variável Familiar Nutriz;

R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos;

R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos;

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

O recebimento do Bolsa Família exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação, como, por exemplo, garantir frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes, monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos e manter a vacinação em dia conforme o calendário oficial.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, quando as espécies pescadas se reproduzem.

Auxílio Gás

No mês de agosto, parte dos beneficiários do Bolsa Família também serão contemplados com o Auxílio Gás, que é realizado a cada dois meses. A previsão é que o auxílio volte a ser pago agora em agosto, no mesmo dia do Bolsa Família. As outras parcelas deste ano estão previstas para outubro e dezembro.

O Auxílio Gás tem como base o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De janeiro a junho, esse valor foi de cerca de R$ 107,75.