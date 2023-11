Bombeiros atendem acidente com 7 vítimas na GO-431

Na tarde de ontem, 23, por volta das 15h50, Bombeiros Militares em Pirenópolis foram acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com sete vítimas, na GO-431, na zona rural, próximo ao trevo de Caxambu.

No local, todas as vítimas estavam fora do veículo, conscientes e orientadas. Os militares realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam duas vítimas para unidade e saúde. O CBMGO recebeu apoio do SAMU de Pirenópolis e Jaranápolis, no atendimento de cinco vítimas.

A equipe realizou o corte de árvore que estava obstruindo parte da pista.